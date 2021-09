“La più bella donna argentina”. Agustina Gandolfo, l’anti Wanda Nara che ha rubato il cuore dei tifosi dell’Inter – FOTO

Agustina Gandolfo, prorompente e bellissima modella argentina, è la fidanzata dell’ attaccante dell’Inter Lautaro Martínez. I tifosi sono pazzi di lei

Bellissima, bionda, dalle forme strepitose, originaria dell’Argentina e legata sentimentalmente a un attaccante la cui carriera è esplosa nella squadra dell’Inter. Se vi sembra la descrizione di Wanda Nara, dovrete ricredervi. Non stiamo parlando di Lady Icardi ma di un’altra giovane modella e influencer che ha rubato il cuore dei tifosi nerazzurri.

É Agustina Gandolfo, compagna del calciatore Lautaro Martínez, vincitore del campionato italiano nella stagione 2020/’21 e fresco campione dei campionati Sud America durante la scorsa estate.

LEGGI ANCHE –> “Che schianto”. Cecilia Rodriguez e la FOTO che ti fa girare la test. Fisico da impazzire

Agustina Gandolfo rubacuori, le forme esplosive che conquistano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

Agustina Gandolfo è nata a Mendoza, in Argentina, nel 1996. Ha quindi 25 anni ed è una giovanissima mamma. Il 1º febbraio 2021 ha dato alla luce la sua prima figlia, la piccola Nina, nata dall’amore con il calciatore Lautaro Martínez.

La piccola ha completamente monopolizzato (felicemente) tutti gli aspetti della vita della modella, la quale ha reso la bambina protagonista di scatti suggestivi sul suo profilo Instagram, condividendo l’infinita gioia con i suoi follower.

Agustina sta ottenendo una popolarità via via crescente, infatti ha uno stuolo di 861mila utenti che seguono giornalmente le sue novità sui canali social. É approdata in Italia per seguire il suo compagno, atleta di punta della squadra dell’Inter, e ha fatto di Milano la sua nuova casa, location perfetta per la sua carriera nel mondo del fashion system.

L’ultimo scatto rilasciato sul web la vede seguire le gesta sul campo di Lautaro Martínez direttamente dallo stadio San Siro dove si è disputata il 18 settembre una partita contro il Bologna (finita per ben 6 goal a 1 a favore dei nerazzurri).

Leggi anche —>>> Enrique Arce: chiesta la censura per terribile scena ne “La Casa Di Carta”

Chioma bionda che le ricade sulle spalle, curve da capogiro e fisico mozzafiato. Agustina Gandolfo indossa una mise casual: pantaloni attillati di color argenti e una canotta scollata, fortemente rivelatrice del suo imbattibile lato A.

Piovono per lei commenti di approvazione da parte dei tifosi: “La più bella donna argentina”, “Hermosa”, “Principessa”, “Vieni più spesso allo stadio, porti bene”, “Sono innamorato di te”.