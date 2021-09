“Altro che ventenni”, Elisabetta Canalis scollatura esagerata davanti e dietro: forma fisica strepitosa – VIDEO

Elisabetta Canalis è la protagonista di una passerella accattivante in preparazione al grande evento sul piccolo schermo: in forma strepitosa.

La showgirl, Elisabetta Gregoraci, nuovo volto televisivo di TV8 ha acceso gli entusiasmi del pubblico dietro le quinte con una passerella alla moda davvero speciale.

Durante questa estate, l’ex di George Clooney ha conquistato tutti nella sua terra natìa, la Sardegna, mostrando i lati più accattivanti e seducenti del suo repertorio. Un bel colpo d’occhio non di certo passato inosservato per i tanti followers occasionali che hanno assistito a performance sublimi e ricche di malizia.

Ciò che ha colpito maggiormente di lei è senz’altro quel fisico mozzafiato che la contraddistingue dalla concorrenza, nonostante l’età che avanza. La Canalis aveva preparato il suo ritorno in Italia come meglio non poteva, tra esercizi fisici casalinghi lunghi e faticosi che a volte le hanno provocato infortuni piuttosto duraturi.

Ora che h riconquistato anche gli italiani, gli addetti al piccolo schermo le hanno affidato un ruolo di prestigio nello staff di presentazione di un programma dal titolo, “Vite da Copertina”

LEGGI ANCHE –> “Che schianto”. Cecilia Rodriguez e la FOTO che ti fa girare la test. Fisico da impazzire

Elisabeta Canalis illumina il weekend degli italiani con una passerella da capogiro – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DEL VIDEO DELLA CANALIS, VAI SU SUCCESSIVO