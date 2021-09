19 Settembre. Avrebbe compiuto oggi 80 anni un’indimenticabile attrice italiana: eterna

19 Settembre. Nati celebri della giornata odierna: miti di ieri e di oggi che hanno ricoperto di diritto un posto nella storia, nella cultura, nello spettacolo e nello sport

Mariangela Melato

Mariangela Melato è nata a Milano il 19 settembre 1941 ed è morta a Roma il 11 gennaio 2013. É una delle attrici italiane di maggior prestigio nella storia artistica del nostro paese. Ha esordito sul grande schermo con il regista Pupi Avati nel horror “Thomas e gli indemoniati” ma aveva già una florida carriera in ambito teatrale, avendo lavorato con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi.

Ottenne grande popolarità negli anni 70 partecipando a film drammatici e commedie di grande successo popolare soprattutto grazie alla cospicua collaborazione artistica con la regista Lina Wertmuller e Giancarlo Giannini. Era infatti protagonista di opere di forte impatto sociale come “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, “Film d’amore e d’anarchia” e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. Compagna dello showman Renzo Arbore, si è spenta all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas.

Jeremy Irons

Jeremy Irons è un attore britannico nato sull’isola di Wight il 19 settembre del 1948. Vincitore del premio Oscar come miglior attore nel 1991 per il film “Il mistero Von Bulow”, molto attivo principalmente in campo teatrale. Dalla metà degli anni Ottanta ha recitato con Royal Shakespeare Company e ha vinto il Tony Awards a Broadway come migliore attore per ” La cosa reale”. Il suo esordio sul grande schermo è arrivato con il film “Nijinsky” ed è spesso ricordato per i suoi ruoli ricorrenti di antagonista. Il pubblico dei bambini lo apprezza per essere la voce originale di Scar nel film Disney “Il re leone”. Dal 1978 con l’attrice Sinéad Cusack da cui ha avuto due figli.

Umberto Bossi

Sicuramente una delle figure più controverse della politica italiana degli ultimi 30 anni, Umberto Bossi è nato a Cassano Magnago (provincia di Varese) il 19 settembre 1941. Soprannominato il Senatur, è stato ministro e deputato europarlamentare e adesso è senatore della Repubblica, noto per essere il fondatore del partito Lega Nord. É stato anche Ministro delle riforme per il federalismo.

Dopo lo scandalo che lo ha investito riguardo una parte dei fondi del suo partito che sarebbero stati utilizzati privatamente dalla sua famiglia, si è dimesso da segretario nel 2012. Candidatosi alle primarie della Lega Nord l’anno seguente, venne sconfitto da Matteo Salvini. Nonostante mantenga un ruolo marginale all’interno del partito, ha la carica di presidente a vita.