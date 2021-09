“Mi fai impazzire”, Melissa Satta, di profilo la visuale è migliore. L’occhio cade sulla scollatura infinita – FOTO

Melissa Satta, di profilo la visuale è decisamente migliore. L’ex velina ha mostrato davanti a tutti la propria scollatura infinita

La stagione televisiva appena cominciata vede moltissimi volti destreggiarsi per la prima volta nell’ambiente della conduzione. E’ il caso di Ludovico Tersigni, subentrato ad Alessandro Cattelan come presentatore di “X Factor”, ed anche della bellissima Melissa Satta. L’ex velina, infatti, ha debuttato come conduttrice a “Sky Calcio Club“, assieme all’affermato giornalista Fabio Caressa, e a “Goal Deejay“, sempre per l’emittente Sky. La modella, entusiasta di questa nuova opportunità televisiva, ha ben chiaro quello che è il suo principale compito: fare spettacolo. Anche sui social, la Satta sa perfettamente come attirare le attenzioni degli utenti. La sua ultima foto bollente, apparsa appena un’ora fa, ha tolto le parole di bocca ai suoi followers. Non si era mai vista una simile scollatura…

Melissa Satta, di profilo la visuale è migliore. Scollatura infinita – FOTO

