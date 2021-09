Carolina Stramare ha abbagliato il web con una serie di scatti apparsi su Instagram. Le curve bollenti mandano in tilt.

Carolina Stramare non smette mai di incantare i fan? La bella ligure, classe 1999, si è distinta negli anni con le sue curve mozzafiato, i suoi occhioni verdi e la sua folta chioma castana scuro tanto da conquistarsi la corona di più bella d’Italia nel 2019. L’ex Miss da allora porta avanti una carriera da modella e influencer costellata di successi e grandi raggiungimenti. Su Instagram è seguita da ben 264 mila follower rapiti dai suoi scatti di vita lavorativa e personale, accomunati dalla sua bellezza mozzafiato.

Accanto a questo percorso, di recente ha iniziato una nuova avventura che la vede impegnata sulla piattaforma Helbiz live come conduttrice. La modella è diventata così volto della Serie B, ruolo che l’ha riempita di orgoglio e grande gioia. Tra momenti in studi e gli shooting con noti brand, gli scatti del suo feed ottengono sempre un boom di like. Anche l’ultimo non è da meno.

Carolina Stramare: la scollatura bollente incanta il web

