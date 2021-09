Poke, un piatto tutto hawaiano che si è fatto strada in Italia. Cosa lo rende così unico, speciale e ricercato?

Questo piatto coloratissimo, è un piatto tipico di Honolulu, al di là di quello che si possa pensare è un piatto della tradizione povera che in Italia è diventato molto di moda. Non solo è bello da vedere ma anche da guardare e nell’ultimo periodo è diventato una vera ossessione, dal momento che è anche instagrammabile nessuno ci rinuncia.

La poke è una delle pietanze più consegnate anche con i delivery, diventati famosissimi (purtroppo o per fortuna) durante la pandemia da Covid-19. Insieme al sushi, è una diventata una tendenza gastronomica del momento.

La base è il riso bianco, arricchito da frutta, verdure, pesce crudo e salse varie, è un piatto freddo quindi è perfetto a tutte le ore. E’ possibile comporre la famosa scatola con tutto quello che si vuole, esistono davvero tante versioni, tutte coloratissime, tutte buonissime.

No poke, no party. Da Nord al Sud l’Hawaii regna

Mai più senza poke, da Nord a Sud la tendenza impazza, questo piatto unico con riso, frutta, e pesce, guarnito con salse varie, ha un prezzo molto accessibile, dagli 8 ai 15 euro a seconda delle grandezza e degli ingredienti.

Proprio come successe per il sushi alcuni anni fa, questo piatto non solo ha riscosso molto successo ma è possibile trovarlo ovunque. Ma per quale motivo in Italia è diventato così popolare?

Oltre al fatto che sia buonissimo, salutare, pratico e di tendenza, negli ultimi anni in Italia si cercato di globalizzare la gastronomia, questa voglia di cose nuove e inusuali ha solcato il cammino per una nuova forma mentis culinaria.

Così come succede, spesso e volentieri, per i turisti stranieri, anche gli hanno imparato ad apprezzare sapori nuovi, di terre a volte sconosciute e lontane. Questa voglia di “evadere” anche con il palato ha permesso di la diffusione di sapori nuovi, ricercati, forti e particolari.

Molto più semplice da realizzare rispetto al sushi, la poke viene preparata anche in casa. Ognuno la crea a seconda dei gusti che vuole assaggiare ed a seconda della stagionalità dei prodotti. Questo piatto è diventato vincente perchè è talmente easy e colorato che fa venire l’allegria solo a guardarlo.