“Love is in the Air” anticipazioni 20 settembre: Eda e Serkan si sposano

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Finalmente Eda e Serkan sono ritornati insieme: adesso è arrivato il momento di sposarsi!

Love is in the Air è una delle serie tv turche più seguite del momento. Dopo tantissime puntate di sofferenza, finalmente Eda e Serkan sono riusciti a superare i loro problemi e tornare insieme. Non è stato di certo semplice per loro, scoprire come sono morti i genitori di Eda è stato il primo motivo che li ha allontanati, ma poi di problemi ce ne sono stati altri e sembrava impensabile un ritorno di fiamma tra di loro. Alla fine ci sono riusciti e ora stanno preparando il giorno più bello della loro vita.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda e Serkan hanno deciso di sposarsi e gli ostacoli sembrano essere finalmente finiti. Adesso non resta da fare altro che organizzare le loro nozze. Semiha sembra essersi finalmente arresa all’idea che sua nipote sia innamorata dell’architetto, ma un ultimo problema ancora vuole darlo: pretende che i due futuri sposi rispettino le tradizioni turche e quindi comincia una corsa incredibile contro il tempo per riuscire a fare tutto in tempo per il giorno in cui hanno deciso di convolare a nozze i due giovani ragazzi. Riusciranno Eda e Serkan a fare tutto quello che devono e a non deludere le aspettative di Semiha o falliranno mandando all’aria tutto?

Per scoprire come andranno le cose tra Eda e Serkan, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio della serie che andrà in onda domani pomeriggio su Canale Cinque.