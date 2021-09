.Silvia Toffanin. É partita ieri su Canale 5 una nuova edizione del talk show “Verissimo”. La presentatrice parla a cuore aperto della sua famiglia

É partita sotto i migliori auspici la prima puntata della nuova stagione del talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, “Verissimo”. Al comando dal 2006 torna Silvia Toffanin con la sua straordinaria professionalità e l’empatia che l’ha resa vicina ai personaggi in studio e particolarmente gradita ai telespettatori.

Gli ospiti che hanno inaugurato questo nuovo percorso sono stati: Belen Rodriguez, al timone dell’attuale stagione di “Tu si Que Vales”, il campione olimpico Gianmarco Tamberi, l’opinionista del “Grande Fratello Vip” Adriana Volpe, Enrico Papi, tornato con la nuova stagione di “Scherzi a parte” e la velocista paralimpica Monica Contrafatto.

Oggi, domenica 19 Settembre, si torna in campo per la novità più importante del programma: un doppio appuntamento ravvicinato che incrementerà la presenza della Toffanin in tv.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Ilary Blasi, il grave errore in diretta: la gaffe di Lady Totti è mostruosa e svela tutto

Prima dell’inizio della nuova stagione di “Verissimo” Silvia Toffanin ha rilasciato un’intervista per il Fatto Quotidiano Magazine. Ha parlato a cuore aperto di diversi argomenti che spaziano tra la vita privata e quella lavorativa.

Ha ripercorso le tappe della sua carriera dalla partecipazione a Miss Italia alla notorietà giunta per caso negli anni duemila come letterina del quiz pomeridiano “Passaparola”.

D’indole estremamente riservata, di solito Silvia Toffanin rivela sempre poco della sua sfera personale. Tuttavia, questa volta si è voluta soffermare sul dolore provato per la recente scomparsa di sua madre Gemma, avvenuta a poco più di sessant’anni a causa di un tumore al pancreas.

Il ricordo le suscita, ovviamente, ancora tanta sofferenza ma è supportata dall’amore del suo compagno da vent’anni, il manager di Mediaset PierSilvio Berlusconi, con il quale non è sposata. “Se non lo avessi incontrato non sarei qui a fare televisione” – ha confessato la Toffanin. “Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere”.

Leggi anche —>>> Enrique Arce: chiesta la censura per terribile scena ne “La Casa Di Carta”

Insieme hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La presentatrice di “Verissimo” si definisce una mamma chioccia, molto presente. Ha raccontato un fatto simpatico che riguarda la sua bambina.

Nell’innocenza dell’infanzia, data la somiglianza dei nomi dei suoi genitori, era sicura di una cosa. “Era convinta che, visto che suo padre si chiama Pier Silvio, che la mamma si chiamasse Piersilvia. Ovviamente ci ridiamo insieme.”