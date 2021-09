“Siete un amore”, Costanza Caracciolo, lo fa davanti a tutti…tante coccole e carezze – FOTO

L’ex Velina pubblica uno scatto che conquista tutti i suoi followers. Una dolcezza infinita, ma chi è che stringe tra le sue braccia?

Costanza Caracciolo ha regalato ai suoi numerosissimi followers uno scatto dolcissimo.

La moglie di Bobo Vieri si è lasciata immortalare mentre stringe tra le braccia qualcuno e gli utenti sono impazziti alla vista di questa foto.

La modella di Lentini, classe ’90, come tutti sappiamo è salita alla ribalta dopo la sua partecipazione a ‘Striscia la notizia‘.

Dopo aver vinto il concorso nel 2008 è diventata la Velina bionda affiancando Federica Nargi per 5 stagioni.

Le due, oltre che colleghe, sono diventate amiche inseparabili e ancora oggi trascorrono le vacanze insieme anche alle loro famiglie. Non solo loro due sono unite da un forte legame ma anche i loro partner, infatti, Christian Vieri e Alessandro Matri trascorrono diverso tempo insieme anche per impegni lavorativi che li accomunano essendo due grandi ex calciatori.

Costanza e quello scatto in dolce compagnia

SE VUOI VEDERE DI CHI E’ IN COMPAGNIA COSTANZA CARACCIOLO, VAI SU SUCCESSIVO.