Harry e Meghan sono stati inseriti dal Times tra le 100 persone più influenti sul pianeta. Ma è pioggia di pesanti critiche e polemiche.

Ribelli e sempre sotto i riflettori. Harry e Meghan questa volta hanno monopolizzato l’attenzione mediatica a seguito della cover del Time a loro dedicata, pubblicata in occasione del loro riconoscimento tra le 100 persone più influenti del globo.

A realizzare lo scatto è stato Pari Dukovic e seppur si sia impegnato per realizzare una fotografia unica in occasione dell’importante avvenimento il risultato, comunicato al mondo proprio nel giorno del 37esimo compleanno del figlio minore di Lady D., non convince il pubblico.

Piogge di critiche sono arrivate dai social che si sono scagliati contro i Duchi di Sussex e su come nella foto sembrino quasi finti.

Harry e Meghan pioggia di critiche: nel mirino lo scatto sul Times

Nella cover del Times in occasione del riconoscimento di Harry e Meghan tra le 100 persone più influenti al mondo, i Duchi si mostrano uno al fianco dell’altro immersi nel verde. Lui indossa abiti scuri, lei invece un elegante outfit total white, creando così un grande contrasto. Per la coppia si tratta del primo scatto da magazine e per l’occasione si sono tirati a lucido, ma qualcosa non ha convinto il pubblico.

Sui social si sono scatenate pesanti critiche in quanto la foto sarebbe stata modificata eccessivamente. Per molti utenti i Duchi sono irriconoscibili, troppo rigidi, e per alcuni perfino finti. Nel mirino inoltre il gesto del nipote di Elisabetta intento a posare la mano sulla sua amata, considerato innaturale e per alcuni quasi emblema di come lui si aggrappi eccessivamente al lei.

A questo scatto se ne aggiungono altri due in cui si mostrano intenti a passeggiare. Anche questi sono finiti sotto accusa considerati privi di spontaneità.

Tra le critiche, anche i capelli di Harry non sono piaciuti in quanto considerai più folti rispetto alla sua consueta immagine. I ritocchi alla foto non hanno così ottenuto il benestare del pubblico che non ha apprezzato la cover.

Il fotografo ha deciso di ritrarre i due di pari altezza per sottolineare l’uguaglianza nella coppia, ma il risultato è che sia lei la protagonista dello scatto e come lui rimanga in secondo piano. Per molti lo scatto è rappresentativo di chi comandi nella coppia.