Harry ha molto in comune con Lady Diana. Una rivelazione inedita sulla vita della principessa del popolo ne è la conferma. Il figlio ha realizzato un sogno che aveva anche la madre.

13 anni, un’adolescenza segnata per sempre, un dolore incancellabile. Da giovanissimo Harry ha detto addio per sempre a Lady Diana portando così nel suo cuore una profonda cicatrice. Era il 31 agosto del 1997, quando al fianco di William e del fratello di Diana, Charles Spencer, aveva camminato ai piedi della barra della madre accompagnandola nell’abbazia di Westminster dove si celebrarono i funerali. Un lutto indelebile nella memoria collettiva a cui presero parte migliaia di persone disperate per la perdita di quella che era chiamata la “principessa del popolo”. Un nome che le era stato riconosciuto a seguito del suo grande impegno umanitario, grazie al quale si era distinta diventando simbolo di femminismo, potere ed emancipazione.

Alla luce dei risvolti della vita Harry, con l’addio alla Royal Family insieme alla moglie Meghan e le sue accuse ai familiari, emergono similitudini tra il temperamento della madre e quello del figlio.

Intolleranza per le rigide regole, insofferenza per i dettami di corte, sono solo alcuni di questi aspetti. Durante l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey il Duca di Sussex ha ricordato la storia della madre affermando come la moglie fosse stata soggetta alle medesime forze e pressioni che aveva inciso su Lady D. Tra i dissidi con Carlo, la facciata imposta dalla famiglia reale e i continui assalti da parte dei paparazzi, la sua psiche era stata infatti messa a dura prova portandola a disturbi alimentari e depressione.

Harry segue le orme di Lady Diana: tra America e riprese

La similitudine tra Harry e Lady Diana sembrano essere ulteriormente confermate da un nuovo dettaglio della vita della principessa del Galles. Quest’ultima, amata dal pubblico a tal punto da mettere totalmente in ombra Carlo, avrebbe infatti desiderato abbandonare il Regno Unito per trasferirsi in America.

A rivelarlo al Daily Mail è stato Stewart Pearce, amico e vocal coach della principessa, che ha ricordato come dopo il divorzio la stampa si era scatenata intorno alla sua figura. Diana avrebbe voluto lasciare tutto e ricominciare una nuova vita. Fin dai tempi delle nozze con Carlo, si era distinta con il suo carisma diventando una vera e propria celebrità capace di smuovere folle di fotografi.

Dopo l’intervista scottante rilasciata alla BBC, l’arrivo del divorzio con Carlo aveva scatenato i paparazzi. Il fatto che fosse ormai priva di scorta, non essendo più una reale, aveva complicato la situazione.

Come poi anni dopo avrebbe fatto Harry, anche la principessa aveva sentito il richiamo della California dove sognava di trasferirsi per intraprendere la carriera artistica a Hollywood, non come attrice, ma bensì dietro i riflettori. La Spencer aveva in ballo tre progetti umanitari legati alla realizzazione di documentari. Progetti tuttavia mai concretizzati a causa della sua precoce morte che l’ha vista spegnersi a soli 36 anni.

Harry, con il suo trasferimento a Montecito e la sua collaborazione con Netflix, sembra proprio aver seguito le orme della madre.