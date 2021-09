“Gf Vip” a luci rosse. In diretta arriva la frase da censura: “Mi ha ribaltato gli ormoni” – VIDEO

“Gf Vip” a luci rosse. La puntata parte col botto grazie ad una serie di apprezzamenti su Andrea Casalino: “Mi ha ribaltato gli ormoni”

E’ ufficialmente cominciato il terzo appuntamento del “Grande Fratello Vip” con il consueto riepilogo del conduttore Alfonso Signorini. Dopo aver mostrato al pubblico i momenti salienti della settimana appena trascorsa, il presentatore ha preannunciato una puntata di fuoco in cui i commenti delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non potranno di certo mancare. “Se ci alleiamo noi è finita“: questo l’avvertimento della moglie di Paolo Bonolis.

Nel giro di pochi minuti, la puntata è entrata nel vivo nel momento in cui il giornalista ha mostrato ai concorrenti un videoclip che riassumeva gli screzi che si sono verificati negli scorsi giorni. Tra i coinquilini si sono immediatamente innescate le prime polemiche, che una dichiarazione da censura ha tuttavia interrotto all’improvviso. Neanche Alfonso Signorini è riuscito a trattenere lo sgomento.

“Gf Vip” a luci rosse. In diretta la frase da censura: “Mi ha ribaltato gli ormoni” – VIDEO

Lo scorso venerdì, gli ultimi 8 concorrenti del “Grande Fratello Vip” varcavano la porta rossa, pronti per raggiungere i loro coinquilini che li attendevano con trepidazione. Durante gli scorsi giorni, gli autori del programma hanno cercato di carpire che cosa i vipponi pensino realmente gli uni degli altri mediante un diabolico gioco. I concorrenti venivano a turno obbligati a rispondere ad una serie di domande, il tutto di fronte al resto dei compagni. Stando a ciò che è emerso, Raffaella Fico e Ainett Stephens non sarebbero affatto rimaste colpite da Andrea Casalino.

Il modello 38enne, celebre per aver recitato in alcune fiction di Mediaset, seppur in ruoli minori, non ha convinto le due donne per via del suo atteggiamento distaccato. Nel corso della puntata attualmente in onda, è stata proprio la showgirl napoletana a palesare apertamente il proprio pensiero su di lui: “Non lo conosco ancora bene, ma ho fatto il suo nome perché l’ho trovato un po’ costruito, e penso anche Ainett“. Casalino, dal canto suo, si è difeso replicando di essere semplicemente una persona educata.

La Stephens, interpellata da Alfonso, sembrava tuttavia aver cambiato idea sul coinquilino: “Ho avuto modo di parlarci nelle ultime ore e lo sto rivalutando“. Chi invece non nutre alcun dubbio in merito al modello è proprio Katia Ricciarelli, il cui sguardo inconfondibile ha immediatamente attirato l’attenzione di Alfonso. “Che ne pensi Katia? A te piace Andrea Casalino?” – le ha domandato il conduttore, che ha prontamente ricevuto la replica della Ricciarelli – “A me è piaciuto subito. Me lo sono ritrovato in acqua e mi è parso un dio. Mi ha ribaltato gli ormoni“.

Il pubblico in studio non ha potuto far a meno di applaudire la cantante, condividendone i pensieri. Senza dubbio, l’ingresso del bellissimo modello non è passato inosservato ai suoi coinquilini. Il suo carattere misterioso resta però ancora da decifrare.