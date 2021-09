“Così appetitosa”, l’ultimo VIDEO di Sabrina Salerno semina il panico. E’ tutto in vista, dal davanzale alle gambe…

L’ultimo video postato dalla bellissima Sabrina Salerno semina il panico sul web. E’ tutto in vista, dal davanzale alle gambe…

Sabrina Salerno si è gradualmente conquistata una fetta di pubblico sempre più ampia mediante la propria piattaforma di Instagram. La cantante, che vanta di un passato glorioso come interprete dei singoli di maggior successo della “disco music“, attualmente è anche una vera e propria celebrità nell’ambito del web. Tramite shooting fotografici realizzati professionalmente, l’artista riesce a catturare le attenzioni dei suoi followers in qualunque momento. D’altronde, il suo fisico mozzafiato non può evitare di raccogliere i commenti più bollenti. Anche sotto l’ultima foto, i fan non hanno di certo contenuto i loro pensieri.

L’ultimo VIDEO di Sabrina Salerno semina il panico: è tutto in vista…

La sensualità sconvolgente di Sabrina Salerno non teme rivali. La cantante, che già negli anni Ottanta aveva ipnotizzato il pubblico grazie alle sue curve prosperose, continua a tenersi in forma mediante gli allenamenti in palestra. Proprio oggi, Sabrina ha pubblicato una serie di Instagram stories tramite cui ha voluto mostrare il workout svolto in sala pesi. Il completino sportivo firmato “Oceans Apart”, di colore rosso, valorizzava la sua silhouette perfetta e le forme devastanti, regalando ai followers un vero e proprio spettacolo a luci rosse.

A completare il siparietto bollente, l’ultimo video che la Salerno ha condiviso come post di Instagram. La cantante ha indossato un vestito glitterato di colore grigio che metteva in evidenza le parti migliori del suo corpo. “Innamorata di questo abito“, ha scritto l’artista nella didascalia, consapevole del proprio fascino. Il vestito le calza a pennello valorizzando il davanzale mostruoso e le gambe toniche, che fuoriescono grazie allo spacco vertiginoso.

“Così appetitosa“, “Meravigliosa creatura“, “Una bomba sexy“: questi sono i commenti lasciati dai fan sotto al post. Per la showgirl, le lusinghe e gli apprezzamenti da parte del pubblico del web non vengono mai meno. Anche questo post ha raccolto il boom di likes.