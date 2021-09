GF, concorrente perde le staffe: gravi accuse ad Alfonso Signorini

Terza puntata del Grande Fratello Vip e sono già partiti i primi scontri: Amedeo Goria si è scagliato contro Signorini per il modo in cui è stato trattato durante la serata

Amedeo Goria è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Durante gli ultimi giorni è scoppiata una polemica sul web per il modo in cui Goria si stava comportando con Ainett Stephens, toccandola spesso e andando decisamente oltre con le sue attenzioni. In puntata si è parlato di questo e del fatto che qualche sera fa, si è cambiato la biancheria intima mentre era a letto con Ainett, che non aveva idea di quello che stava succedendo accanto a lei.

Grande Fratello Vip, Signorini assalito da Goria: minacce di denuncia a Sonia Bruganelli

Dopo averci pensato per circa un’ora, Amedeo durante una pubblicità è scoppiato e ha cominciato a sbraitare. Ha minacciato di parlare con gli autori e denunciare Sonia Bruganelli, poi si è scagliato contro Signorini dicendo che lo hanno fatto passare come un maiale. Sia il conduttore che le opinioniste in studio hanno provato a farlo calmare, dicendogli che semplicemente andava messa in chiaro questa cosa. Sul web invece è scoppiato il panico, perché molti utenti hanno detto che il programma è stato anche fin troppo dolce con Amedeo che per quello che ha fatto meritava la squalifica. Anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono espressi a riguardo, come l’ex vincitore del Grande Fratello, Tommaso Zorzi.

Riuscirà Amedeo a calmarsi e a cambiare atteggiamenti nei confronti delle ragazze nella casa? Non ci resta i prossimi giorni che aspettare per scoprirlo.