Il bicarbonato di sodio è diventato indispensabile nella vita di tutti i giorni. Molte persone non ne possono fare a meno. Tu come lo utilizzi?

Il bicarbonato di sodio ( composizione chimica NaHCO₃) è adatto a molteplici utilizzi, dalla pulizia della persona a quella della casa, dal cibo alla salute. Il bicarbonato è davvero un portento, in casa non dovrebbe mai mancare sia perchè è utilissimo ma anche perchè costa davvero pochissimi centesimi, inoltre si trova in tutti i supermercati.

Abbinato all’aceto, all’acido citrico, al limone e al sale, è uno di quei prodotti talmente versatile che come inizi ad utilizzarlo non vuoi più lasciarlo.

Dal momento che si usa anche per salute, infatti può essere ingerito, è importante fare attenzione perchè potrebbe risultare dannoso, a lungo andare. Viene utilizzato prevalentemente come antiacido o digestivo, la dose consigliata a giorno è di 1 cucchiaino, ma la necessità deve essere valutata dal medico curante. Dal momento che contiene sodio potrebbe ad esempio causare ipertensione.

Il bicarbonato di sodio, che portento!

Dividiamo, per facilità, l’utilizzo del bicarbonato di sodio in cinque macro aree:

ANIMALI DOMESTICI

Chi ama gli animali domestici sa di quanta cura abbiano bisogno, grazie al bicarbonato sarà molto più semplice ed economico prestare attenzione alla loro igiene. Utilizza il bicarbonato di sodio per:

Pulire la lettiera (gatto-criceti-uccelli), basterà spargere spargere un pò do bicarbonato prima di aggiungere sabbia o simili e ripetere lo stesso procedimento in superfice. L’effetto anti-odore è assicurato.

Coperte, ceste e corredino, quando ti ritrovi a lavare i loro oggetti personali (anche i giocattoli) aggiungi 1 cucchiaio di bicarbonato, il pulito è garantito.

Lavaggio, pulisci il tuo cane con il bicarbonato, puoi lavarlo a secco, cospargendolo di polvere e massaggiarlo per poi spazzolarlo o in acqua come un classico bagnetto. L’animale sarà pulito e si sentirà più fresco.

IGIENE DELLA PERSONA

Igiene orale, puoi utilizzarlo come dentifricio, attenzione però usalo solo una volta a settimana poichè il bicarbonato corrode lo smalto dei denti. Basta creare una cremina con poche gocce d’acqua e procede con un normale spazzolamento. Puoi utilizzarlo anche come collutorio, sciogli mezzo cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua, neutralizza gli odori e i batteri. Inoltre è indicato nella pulizia di apparecchi ortodontici e dentiere, lascia in ammollo per 30 minuti gli apparecchi, in acqua tiepida e due cucchiaini di bicarbonato.

Scrub, sia per il corpo che per il viso, aggiunto ad olio di mandorle dolci, qualche cucchiaio di zucchero e di caffè, aiuterà ad esfoliare ogni parte del tuo corpo. Provare per credere.

Deodorante, dal momento che il bicarbonato neutralizza gli odori ecco un metodo naturale per piedi ed ascelle. Sciogli 2 cucchiaino di bicarbonato in acqua tiepida (un bicchiere) lascia a riposo per 24h e trasferisci la soluzione in uno spruzzino. Utilizza all’occorrenza.

Digestivo, il bicarbonato è famoso per il liminare bruciori di stomaco, acidità e per favorire la digestione. Basta sciogliere un cucchiaino in un bicchiere d’acqua con un pò di limone.

Irritazioni o punture, crea una cremina con acqua e bicarbonato, applicala sulla puntura d’insetto o l’irritazione, il bruciore scomparirà in pochi minuti.

Cura dei capelli, puoi aggiungere il bicarbonato allo shampoo, un cucchiaino sarà sufficiente, aiuterà a rendere i capelli più morbidi e splendenti. Immergi in una bacinella le tue spazzole per capelli e lasciale in ammollo per 30 minuti, saranno pulite e disinfettate.

PULIZIA DELLA CASA

Bagno, è un ottimo disinfettante per il bagno e i suoi servizi, puoi scioglierlo in acqua e procedere alla normale pulizia o creare una crema abrasiva da strofinare dove vuoi.

Cucina, puoi pulire la cucina da cima al fondo con il bicarbonato, così come pentole, piatti e bicchieri. Non avere paura, noterai la differenza.

Elettrodomestici, forni, frigoriferi, mixer da cucina, macchina per il caffè, lavatrici, tutto ma proprio tutto può essere pulito e splendente grazie al bicarbonato.

Argenteria, crea una pasta abrasiva da strofinare sull’argento, splenderà di luce propria.

Bucato, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato ad ogni lavaggio (qualsiasi esso sia) noterai che differenza. I capi saranno igienizzati e splendenti.

ELIMINARE I CATTIVI ODORI

Spesso in diversi punti della nostra casa sentiamo dei cattivi odori, talvolta succede anche negli armadi o scarpiere, nel ripostiglio, sotto al materasso e così via. Oltre al classico metodo per pulire tappeti, divani, frigoriferi ecc ( con acqua e bicarbonato) è possibile creare anche dei sacchettini profumati.

Quello che ti occorre sono dei sacchetti a maglia larga, del bicarbonato, dei nastrini e qualche goccia di olio essenziale di lavanda o limone. In ogni sacchetto metti 2 cucchiai di bicarbonato, qualche goccia di olio, chiudi bene il tutto e distribuisci i profumatori per la casa. Sentirai che differenza.

ALTRI USI

Cucina, il bicarbonato viene utilizzato per sciacquare gli alimenti, soprattutto verdura e per aiutare la lievitazione di pane e dolci vari.

In campeggio, lo userai praticamente per tutto, igiene personale, igiene delle stoviglie, punture di insetti.

Durante il raffreddore, fai dei suffumigi. In una pentola d’acqua bollente metti 2 cucchiai di bicarbonato ed inala il vapore, ti aiuterà a stare meglio.