Caso Gabby Petito: trovato un corpo nella foresta del Wyoming

Secondo le dichiarazioni dell’FBI i resti coinciderebbero con la descrizione della giovane 22enne scomparsa l’11 settembre.

Nuovi aggiornamenti sul caso Gabrielle Petito, la 22enne dichiarata scomparsa lo scorso sabato 11 settembre, quando il fidanzato Brian Laudrie è tornato a casa in Florida senza di lei. Dichiarato scomparso anche lui da venerdì sera 17 settembre, il giovane non ha mai proferito parola sulla sparizione di Gabby. Quest’estate la coppia era partita da sola con un furgone girovagare negli Stati Uniti. Foto e video dei luoghi visitati sarebbero stati condivisi con l’utenza tramite la costante pubblicazione sulle principali reti social e su Youtube.

Officials are working to confirm the body they found is Gabby Petito’s…they say it matches her description. Now the question is: where is her boyfriend Brian Laundrie? He’s missing as well- police are looking for him at the nature preserve near his home. https://t.co/fe12GzS06A

