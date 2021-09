Caso Gabrielle Petito: scomparso anche il ragazzo Brian Laundrie

Dichiarato scomparso anche il fidanzato della 22enne. Lo hanno riferito i funzionari locali questo venerdì sera 17 settembre.

Permane il mistero sul caso di Gabrielle Petito, la 22enne dichiarata scomparsa lo scorso 11 settembre. Una settimana dopo, la triste notizia: anche il fidanzato Brian Laundrie è sparito. Lo hanno riferito i funzionari locali venerdì sera 17 settembre. I primi a lanciare l’allarme sono stati i parenti. Nella telefonata, partita dalla loro abitazione in Florida, la famiglia ha denunciato la sparizione del figlio alla polizia. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, il 23enne sembra non dare più notizie da diversi giorni: una scoperta agghiacciante che infittisce l’inchiesta più sentita negli Stati Uniti.

NON PERDERTI ANCHE >>> AUKUS, il patto che fa infuriare la Cina: di cosa si tratta

UPDATE: The #FBI is working with our partners in the Teton County Sheriff’s Office, Jackson Police Department, the @NatlParkService and other state & local law enforcement agencies across the country in the investigation of Gabrielle “Gabby” Petito’s disappearance. #FindGabby pic.twitter.com/2ypZoBScvJ

— FBI Denver (@FBIDenver) September 16, 2021