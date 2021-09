Costanza Caracciolo, l’ex velina – oggi showgirl e conduttrice – sbotta sui social per “colpa” di Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo, la splendida ex velina siciliana oggi si è ritagliata un proprio ruolo svolgendo diverse mansioni anche sui social, oltre alle promozioni in tv per una catena che vende prodotti per la cura del corpo. La 31enne originaria di Lentini – Siracusa – è oggi una donna che si destreggia appunto tra numerosi impegni.

Spesso la vediamo sui social a promuovere brand che meglio si adattano alla sua persona, beauty e tutto ciò che concerne il benessere, sia fisico che mentale. Dedita molto all’attività fisica, Costanza non perde occasione per condividere con i suoi 1,3 milioni di followers ogni consiglio utile.

Costanza Caracciolo, il motivo dello sfogo

