Belen Rodriguez celebra in grande stile il suo 27esimo compleanno. L’outfit per l’occasione è rovente: Antonino perde la testa

Originaria di Buenos Aires, è in Argentina che Belen Rodriguez intraprende la carriera come modella, all’età di soli 17 anni. Sono trascorsi esattamente 20 anni da quei primi passi, per un successo crescente e ancora oggi inarrestabile.

Si trasferisce in Italia nel 2004, e dopo alcuni ingaggi per importanti brand, inizia il suo percorso in ambito televisivo, fino a diventare una delle showgirl più richieste. Un vero punto di riferimento nel mondo dello spettacolo e dei social, attualmente totalizza il numero di oltre 10 milioni di followers su Instagram.

Nella giornata di ieri 20 settembre la conduttrice ha compiuto 37 anni, celebrati in grande stile per coronare un anno particolarmente importante. “Il primo uomo gentile che abbia mai amato” è la descrizione che la showgirl riserva al suo compagno Antonino Spinalbanese e padre di Luna Marì, nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio.

Entrambi presenti alla magnifica festa di compleanno, in compagnia di amici e parenti, trascorsa in un ristorante argentino situato a Milano, dove la coppia convive. Per l’occasione Belen Rodriguez sceglie un look strepitoso, e il suo Antonino non resiste a tanta sensualità.

Belen Rodriguez, seduzione allo stato puro

“Complici“, Belen Rodriguez non aggiunge altro alla serie di scatti che la ritraggono accanto al suo compagno nel giorno più importante. Per il suo 37esimo compleanno, festeggiato in un anno così speciale di felici cambiamenti, sceglie forse l’outfit più audace di sempre, indossato con la solita raffinatezza che la contraddistingue.

Femminilità e seduzione, classe ma anche trasgressione, la showgirl stupisce con una proposta in linea con lo stile sempre iper seducente che caratterizza ogni sua apparizione, questa volta in modo ancora più inaspettato.

L’abito nero è un grande must, che nel suo caso non è affatto la solita scelta: corpino aderente con scollo profondo a cuore, gonna a balze con con trasparenze intriganti ed uno spacco esplosivo da perdere la testa.

Proprio quello che succede ad Antonino Spinalbanese, che la cinge con trasporto, scambiando dolci effusioni. La loro sintonia è evidente nelle risate e nei gesti d’affetto condivisi con i fan, che si apprestano a porgere i loro auguri di felicità.