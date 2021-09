Miriam Leone è la più furba di tutti. Il dettaglio sul suo matrimonio che lascia senza parole

Miriam Leone. La bellissima e talentuosa attrice dai capelli rossi si è sposata sabato scorso nella sua Sicilia. La sorpresa inaspettata per tutti i suoi fan

“Arrivo, Amore” – due parole lasciate sul web e una fotografia in controluce per annunciare che proprio quel giorno si sarebbe sposata. Così Miriam Leone, sabato 18 Settembre, ha infranto i cuori di alcuni dei suoi fan e sorpreso tutti gli altri con una notizia che è rimbalzata velocemente su tutti i media.

Da quel momento è stata una corsa frenetica per saperne di più su quest’evento così strabiliante quanto inatteso. L’attrice si è unita al conterraneo Paolo Carullo, manager finanziario e musicista del gruppo Apple Jack, scegliendo come location per suggellare il loro amore proprio la terra che li ha visti nascere, la Sicilia, in particolare il suggestivo paese di Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova.

Miriam Leone: il dettaglio che l’ha tradita

L’attrice Miriam Leone è stata bravissima a non far trapelare prima del tempo nessuna notizia sul suo imminente matrimonio, dando prova non solo di grande astuzia ma anche di essere stata aiutata da una schiera di collaboratori fidati che non si sono fatti scappare nulla. Volere è potere, dunque. Un personaggio famoso come lei è riuscita a farla franca quasi fino alla fine.

Tuttavia, un piccolo dettaglio è sfuggito al controllo che purtroppo era inevitabile. Il comune di Scicli, infatti, ha dovuto rendere nota l’ordinanza con le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per la data del matrimonio, tradendo così il riserbo dell’attrice e futuro consorte. Lo sapevate?

Poco male, tutto si è svolto nel migliore dei modi. Miriam Leone arricchisce la schiera dei super vip che hanno scelto la Sicilia come location per le proprie nozze. In tempi recenti si annoverano Chiara Ferragni e Fedez che si sono uniti il 1º settembre 2018 a Noto e Thom Yorke, leader del gruppo britannico Radiohead, che ha sposato l’attrice italiana Dajana Roncione a Villa Valguarnera a Bagheria.

I fan di Miriam Leone saranno lieti di vedere l’ex Miss Italia in una serie di lungometraggi che debutteranno nelle prossime settimane.

Dal prossimo 14 ottobre sarà protagonista con Stefano Accorsi del film “Marilyn ha gli occhi neri”, diretta da Simone Godano. Grande attesa anche “Corro da te”, per la regia di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, Michele Placido e Giulio Base.

A dicembre vedremo finalmente “Diabolik”, opera in cui la Leone vestirà i panni della seducente Eva Kant, compagna del celebre ladro (Luca Marinelli). La regia è dei Manetti bros.