E’ bufera per l’amata conduttrice Michelle Hunziker, i fan insorgono sui social per la novità inattesa: adesso è “irriconoscibile”.

La talentuosa conduttrice di origini svizzere classe 1977, dopo aver definitivamente salutato il tg satirico di “Striscia La Notizia“, lasciando il posto alla collega spagnola Vanessa Incontrada quest’anno in coppia con Alessandro Siani, la beniamina del piccolo schermo dalla simpatia irresistibile, Michelle Hunziker, ha riservato una sorpresa di grande rilievo per i suoi fan.

In attesa del ritorno in prima serata, il prossimo 31 ottobre, su Canale 5 del gettonato show di “All Together Now“, Michelle ha optato per un drastico cambiamento per quel che riguarda il suo look. Le reazioni non si faranno attendere.

Michelle Hunziker irriconoscibile, è bufera sui social: “non capisco perché l’hai fatto”

“Buongiorno! Oggi esco di casa pettinata con il righello“, e subito una sonora risata, seppur impercettibile a livello acustico, si appresterà a propagarsi con grande risonanza attraverso il profilo Instagram della memorabile interprete di se stessa nell’esilarante ed iconica sitcom anni 2000, “Love Bugs“. “Si riparte“, dunque, stavolta: “per Roma!“, annuncia Michelle. “I concorrenti di All Together Now e la nostra giuria mi aspettano per le prove!“. Impossibile frenare l’innato entusiasmo della conduttrice, che ancor prima di scoprire i contrastanti pareri nei confronti della sua nuova mise en place, vorrà inoltrare loro per via telematica: “un bacio grande”.

“Mizzica la Carrà“, sarà uno dei primi risconti, citando con affetto in parallelo a Michelle l’indimenticabile regina della televisione italiana. “Non capisco proprio perché questi capelli“, scriverà invece una fan della presentatrice, non mostrandosi d’accordo con la sua scelta. “Domani tenterei con il goniometro“, scherzerà infine un altro ammiratore cercando fortunatamente di assecondare a sua volta il celebre umorismo della conduttrice, e dando così meno adito alla maggioranza di commenti non troppo in accordo con il “drastico taglio” attuato in queste ultime ore dalla sempre meravigliosa Michelle.

Una cosa ad ogni modo resta certa. Questo nuovo modo di mostrarsi al suo pubblico, quanto a se stessa, sarà probabilmente soltanto l’inizio di una svolta, come accade generalmente con i cambiamenti più radicali, e contraddicendo perciò le opinioni dei più scettici dinnanzi ai mutamenti: “molto promettente“.