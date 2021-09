The Crown riceve una nomina davvero importante grazie ai numerosi Emmy vinti

La serie di Netflix The Crown è stata nominata serie dell’anno grazie alle sue otto statuette ottenute agli Emmy Awards

La storia dei reali inglesi raccontata in questa serie di Peter Morgan ha sbancato ai premi della televisione americana. Ha vinto la nomina anche di miglior serie drammatica e Olivia Colman è stata nominata come miglior attrice protagonista. La quarta stagione è stata incentrata più che altro sulle vicende riguardanti Lady Diana e sull’amministrazione britannica Thatcher.

The Crown è la serie più premiata di Netflix

The Crown ha vinto moltissimi riconoscimenti fino ad ora, il merito è delle interessanti vicende trattate durante le stagione che seppur sono temi difficili da raccontare a tratti, Peter Morgan lo ha fatto con successo. Anche gli attori sono stati premiati per le loro interpretazioni, Olivia Colman come migliore attrice protagonista come Regina Elisabetta, Gillian Anderson come la sua Thatcher, Josh O’Connor come miglior attore protagonista per il ruolo del principe Carlo e Tobias Menzies come principe Filippo. Emma Corrin nei panni di Lady Diana invece non ha conquistato alcuna statuetta, ma la sua interpretazione è stata egualmente stellare.

La 73esima edizione degli Emmy Awards si è svolta a Los Angeles e questa volta con le star dal vivo e non come l’anno scorso che hanno dovuto svolgere la cerimonia in streaming. Se la miglior serie drammatica è stata The Crown, la migliore serie comica è stata invece Ted Lasso per Apple tv. Netflix è stata la piattaforma più premiata della serata con ben 44 vittorie. Subito dopo invece c’è HBO con 19 statuette. Come si era già manifestato in passato c’è stato un sorpasso notevole dello streaming sulla tv tradizionale che ormai detiene il primato. A dominare in particolare la scena è Netflix a livello internazionale e HBO sopratutto negli Stati Uniti. Disney e Prime Video invece non ha riscosso l’attenzione che ci si poteva aspettare.

Nonostante Disney abbia ottenuto 24 nomination con The Mandolarian e 23 per Wanda Vision non è stata riconosciuta affatto. Anche Prime Video che di novità ne ha avute specialmente con la serie di Nicole Kidman, Nine perfect strangers non ha ottenuto grande rilievo alle nomination.