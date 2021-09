Antonella Mosetti, curve da capogiro in primo piano per la splendida showgirl: la foto alza le temperature.

Tra le showgirl più hot della televisione italiana c’è lei, Antonella Mosetti. La bellissima romana infatti dal fisico seducente, super allenato e abbinato a delle curve da capogiro che la rendono molto desiderata e seguita sui social. Tutti la ricordano sin dai tempi dei suoi esordi nel programma oggi cult – seppur recentemente criticato – “Non è la Rai”.

Da quella bellissima ragazza, dal viso acqua e sapone e dalla imponente frangia che le occultava parzialmente lo sguardo, ad una donna seducente che sa sempre come avere tutti gli occhi su di sé. Ogni foto che posta sui social è sempre pericolosa, i deboli di cuore infatti devono stare attenti davanti a cotanta bellezza esplosiva.

Leggi anche —>>> “Quel vestito lo amo su di te” Andrea Delogu divina: con lei si sogna sempre – FOTO

Antonella Mosetti, lato A pronto per esplodere

Potrebbe interessarti anche —>>> GF, concorrente perde le staffe: gravi accuse ad Alfonso Signorini

Una foto appena scattata e postata tra le storie di Antonella che si trova per le vie della città in auto. Gli appassionati di selfie lo sanno, ogni occasione merita di essere immortalata e la Mosetti lo fa, per la gioia dei followers. Un outfit aggressive composto da body nero a costine indossato molto probabilmente senza reggiseno per un risultato esplosivo, è difficile tenere a bada il generosissimo décolleté.

I capelli sono sciolti, sembra quasi un effetto bagnato, labbra tinte rose perlato – per garantire un effetto fresco – e poi le lenti da sole scure specchiate. Il risultato è da dieci e lode! I fans però non sanno dove guardare in quanto la Mosetti ha postato altresì del nuovo contenuto circa la sua collaborazione con un brand di abbigliamento e proprio gli ultimi post sono a questo dedicato, sfoggiando un outfit autunnale e super attillato che mette in primo piano le curve della stessa. Trionfo di commenti, tra cui “Sei una stupenda eccellenza italiana”.

Tra le storie, non è mancata la dedica ad Aldo Montano, l’atleta con cui la Mosetti ha avuto una lunga relazione: “Solo io so davvero chi sei una persona….”ora” meravigliosa!!!Anche merito mio”.