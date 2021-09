“GF Vip”, primo abbandono nella notte? Il concorrente va in crisi

Ieri abbiamo assistito alla terza puntata del GF Vip e, durante la fine, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno litigato furiosamente. Intervenuto Signorini

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del GF Vip ed è finalmente esplosa la dinamica tra Soleil Stasi Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due sono stati insieme fino a qualche mese fa e si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia, pronti a mettere da parte il loro rancore e a volersi solo bene. Ieri sera, però, Soleil non ce l’ha fatta più perché si è sentita sotto accusa da parte del suo ex per il semplice motivo che non si sentiva pronta ad avere una relazione. I due hanno cominciato a discutere animatamente in puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> 21 Settembre. “Che barba, che noia” questi ultimi undici anni senza di LEI: il ricordo indelebile

GF Vip, Gianmaria Antinolfi in crisi dopo la lite con Soleil: “Voglio ritornare a casa mia”

Soleil ha accusato Gianmaria di cercare solo la popolarità e le copertine, di aver frequentato Dayane Mello e di averla scaricata per lasciare posto a Belen Rodriguez che era molto più famosa per lei. Di aver usato le donne per riuscire ad arrivare in televisione e di volersi fare la storia nella casa per andare avanti. Tra l’altro, lo ha accusato di essere uno stalker per averla seguita e per essersi appostato molte volte sotto casa sua e quella dei suoi genitori. Lui non ha avuto modo di chiarire questa cosa perché poi è finita la puntata, ma appena è stato chiuso il collegamento si è sfogato con i suoi compagni dicendo di essere molto arrabbiato e di voler andare via.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Successivamente le principesse hanno provato a calmarlo e Gianmaria, alla fine, non ha abbandonato la casa nonostante il suo momento intenso di crisi.