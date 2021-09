Elisa Isoardi incanta Instagram. Davanti a lei anche la bellezza di Roma svanisce ed i suoi follower sognano ad occhi aperti

Che sia di nuovo innamorata Elisa Isoardi? Se solo pochi giorni fa aveva fatto capire che l’uomo con il quale era stata vista all’Argentario era solo un amico, ora arriva la frase compromettente su Instagram.

“Se rinunci al piacere per paura del dolore, smetterai di provare entrambi e la tua vita saprà sempre di poco”. Per il gossip queste sarebbero le parole che potrebbero confermare il ritorno di fiamma con il suo ex, Alessandro Di Paolo con il quale era stata già pizzicata. Sarà davvero così?

Elisa Isoardi al tramonto, la visione che offusca il resto

