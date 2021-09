Enock Barwauh e Guenda Goria, scontro social: le gravi accuse

Enoc Barwauh si è scagliato contro Guenda Goria che ha difeso suo padre Amedeo, che al momento è nella casa del Grande Fratello Vip. È scoppiata la lite

Quest’anno nel cast deL GF Vip è entrato a far parte Amedeo Goria, che l’anno scorso era stato già un mezzo protagonista grazie alla sua ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria che stavano partecipando insieme. Lo scorso anno la figlia Guenda si è distinta per essere una femminista, infatti faceva spesso discorsi sulle donne in puntata e litigava con alcuni concorrenti quando vedeva qualcosa che non le piaceva in particolar modo. Lo stesso, però, non sta facendo per suo padre Amedeo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> 21 Settembre. “Che barba, che noia” questi ultimi undici anni senza di LEI: il ricordo indelebile

Enock contro Guenda Goria e la sua famiglia: lei replica duramente con una storia su Instagram

le dinamiche del Gfvip5 che continuano a distanza di un anno pic.twitter.com/UMgBxY0qpO — r o b y f a n s y ✨ ( @ c I p e r c e p I a m o) September 21, 2021

Guenda, infatti, ha litigato con alcune persone sui social in questi giorni che hanno attaccato suo padre per i comportamenti che adotta con le donne. Lo ha difeso dicendo che non c’è niente di male in quello che fa, che le sue sono solo attenzioni. Enock, incredulo, ha fatto delle storie su Instagram dove ha ricordato quando Guenda si lamentava di suo fratello Mario Balotelli, mentre adesso difende suo padre che in questo momento è sulla bocca di tutti per il modo inopportuno in cui si sta comportando nella casa più spiata d’Italia. “Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di casa” ha esordito così Guenda sul suo profilo di Instagram. “Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare vecchie pagine. Certo che i riflettori fanno proprio male“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Enock non ha ancora risposto alle accuse della sua ex compagna di casa, ma intanto il pubblico si è diviso: intanto Amedeo è nella casa, inconsapevole di quello che sta succedendo.