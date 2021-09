Apple annuncia iOS 15, cambiamenti evidenti: un’esperienza nuova

Apple annuncia un nuovo aggiornamento al software, ecco quali sono le novità più evidenti di iOS 15: un’esperienza tutta nuova.

Subito dopo aver presentato al pubblico le caratteristiche dei nuovi iPhone 13, Apple “regala” ai suoi utenti un nuovo aggiornamento al sistema operativo: iOS 15. L’aggiornamento sarà compatibile con tutti i modelli di iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, e addirittura con iPhone 6s, 6s Plus e iPhone SE. iOS 15 porterà negli smartphones dei clienti Apple diverse importanti novità, vediamo quali saranno.

Tutte le novità di iOS 15 per i dispositivi Apple

Come tutti i precedenti aggiornamenti al software, anche iOS 15 sarà disponibile per tutti gli utenti Apple senza che questi debbano fare nulla di particolare. Alcuni clienti hanno già segnalato l’apparizione di una notifica che segnala all’utente la novità, mentre altri sono andati autonomamente a cercare l’aggiornamento sulle impostazioni dello smartphone. In ogni caso le nuove funzioni del sistema operativo sono uguali per tutti. FaceTime, l’app del Meteo e l’app Mappe saranno quelle che porteranno cambiamenti “più evidenti” agli occhi degli utenti. Anche Safari cambierà grafica, spostando la barra di ricerca verso il basso. Su FaceTime verrà introdotta la possibilità di condividere lo schermo del proprio cellulare con gli amici, avviando anche film, serie tv e playlist musicali da ascoltare in compagnia nei momenti di relax “virtuale”.

I viaggiatori saranno contenti di conoscere le novità introdotte nella app Wallet, che oltre ai biglietti dei mezzi di trasporto sarà in grado di conservare documenti d’identità e patenti di guida. Per il momento questa novità sembra essere stata limitata ad alcuni stati americani, ma sembra che arriverà presto anche in Italia e nel resto d’Europa.

Un’esperienza completamente nuova verrà inaugurata dalla modalità Full Immersion, un’opzione utile per evitare ogni disturbo indesiderato: gli utenti potranno selezionare manualmente i contatti da cui continuare a ricevere notifiche negli orari di pausa, così come quelli da evitare. Cambieranno grafica anche le notifiche, ingrandite e suddivise in maniera diversa rispetto a quanto eravamo abituati con iOS 14.