“Con te lo farei”. Malika Ayane come non l’avete mai vista: versione biker, più rock che mai – FOTO

Malika Ayane. La cantautrice milanese con sangue marocchino che le scorre nelle vene è stata coinvolta in un progetto inedito in cui svela una passione diversa dalla musica

Durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo la soavità della voce di Malika Ayane si è unita all’eleganza delle mise create appositamente per lei dall’illustre casa di moda di Giorgio Armani.

Ha sfoggiato sul palco dell’Ariston uno stile unico, sofisticato. É passata dal castano scuro tipico dei suoi capelli a un brioso biondo platino, poco make up, e degli abiti così raffinati da essere degni dei red carpet più prestigiosi. Il brano portato in gara s’intitolava “Ti piaci così”, inserito poi nel suo sesto album in studio, “Malifesto” (crasi del suo stesso nome e del verbo manifestare).

Malika Ayane: la sua passione oltre la musica. Eccezionale biker

La raffinatezza mostrata a Sanremo si contrappone all’immagine grintosa che Malika Ayane sfoggia ultimamente sul suo profilo Instagram, segno della versatilità della cantautrice e delle molteplici sfaccettature della sua personalità.

La donna, classe 1984, è stata coinvolta in un progetto illustre che mostra al pubblico un’altra grande passione oltre la musica: la motocicletta, intesa come stile di vita e strumento d’infinita libertà.

Ha partecipato al progetto di BMW #SOULFUEL STORIES, racconti di sei biker che in sella al loro mezzo a due ruote vivono l’emozione del vento sul viso e il brivido della velocità come parte imprescindibile del loro percorso.

Malika Ayane è protagonista dell’episodio Dragon Hunter. “Nelle mie favole non sono mai stata una principessa, preferivo cacciare draghi. Da grande li ho cercati, li sconfiggevo e poi gettavo le chiavi del castello. Tornando a casa ho imparato a perdermi. Ed è perdendomi che ho vissuto un momento perfetto, quello che vale una vita… quello in cui sei tu e basta… Mi chiamo Malika Ayane, sono una motociclista e canto” – queste sono le parole, cariche di emozione, raccontate dalla sua voce pensiero durante il video.

Colonna sonora che fa da sottofondo alle immagini è la canzone “Imprendibile”, contenuta nell’abum Domino, location meravigliosa, invece, le campagne delle Marche.

“Io ho una paura incredibile delle moto” – commenta un fan – “ma con te farei volentieri il passeggero”.