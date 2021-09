“Vorrei unirmi a voi”, Michelle e la Tatangelo seducono il web. La FOTO insieme mette alla prova i deboli di cuore

Michelle Hunziker ha da poco pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di Anna Tatangelo: insieme, le due donne ipnotizzano il pubblico del web

Il pubblico di Canale Cinque sta attendendo ormai da settimane notizie in merito alla quarta edizione di “All Together Now“. Il format, fin dal suo esordio, vede alla conduzione la bellissima Michelle Hunziker, la quale, a partire dallo scorso anno, è affiancata da Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo nel ruolo di giudici. Proprio in compagnia di quest’ultima, la conduttrice svizzera ha deciso di cimentarsi in un siparietto social che ha infuocato la temperatura. Anna e Michelle sono state definite dagli utenti le “veline“, e la definizione, osservando il post, non può che apparire più che azzeccata.

Michelle e la Tatangelo seducono il web. La FOTO insieme mette alla prova i deboli di cuore

