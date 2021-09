La famosa bonas di Avanti un altro causa un infarto a tutto il web… il motivo? Una sua foto in cui sfoggia un vestito da vera principessa.

La strepitosa influnecer italiana ha abbagliato tutti con il suo ultimo post mozzafiato: si tratta di una foto in bianco e nero, in cui Sara posa con indosso un vestito, in perfetto stile principesco.

L’acconciatura è formata da una tiratissima coda alta, che risalta i lunghi capelli vaporosi: questa pettinatura le valorizza moltissimo il viso, rendendola ancora più incredibile!

Al collo la favolosa ex madre natura del programma televisivo ‘Ciao Darwin’ porta una collana super vistosa, che conferisce al look una maggiore eleganza: lo stile della bella ventitreenne non teme rivali!

Il pezzo forte, però, è senza dubbio il lungo vestito che indossa: l’abito si compone di uno stretto corpetto con le bretelle, un ampia gonna tempestata di strass e moltissimo tulle… mai visto nulla del genere!

Sara Croce, bellezza da serie a: il suo ultimo post è indimenticabile!

