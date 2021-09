Pulire lo smartphone in modo naturale: cosa usare per un display come nuovo!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come pulire lo smartphone in modo efficace. I metodi migliori per avere il display come nuovo!

Lo smartphone è, senza ombra di dubbio, l’oggetto che si utilizza di più dentro e fuori casa. Proprio per questo, può essere considerato l’oggetto più sporco, dove si accumulano batteri e germi.

Per questi motivi, è importante tenerlo ben pulito. Ma come fare per pulirlo correttamente? Andiamo a scoprire come procedere!

Pulire lo smartphone con questi rimedi naturali

La prima cosa da fare è spegnere il telefono e mettere via anche la batteria. Scollegare gli accessori come cuffie e caricabatterie. A questo punto, si può procedere con la rimozione della cover che, soprattutto se fatta di gomma, potrà essere lavata con il sapone oppure con l’alcool.

Munitevi di panno microfibra inumidito con acqua e pulite lo smartphone, in particolare i tasti e lo schermo. Quando arrivate alla videocamera, non strofinate troppo per evitare di fare righe.

Fatto questo passaggio, potete procedere con la pulizia più approfondita. Utilizzate un cotton fioc asciutto e rimuovete lo sporco nel jack e nell’usb.

Per pulire il display dello smartphone, potete anche ricorrere ad un gel pulente apposito oppure, in alternativa, potete optare per salviettine umidificate. L’ideale potrebbe essere anche prendere delle salviette che si trovano dagli ottici per pulire lenti e occhiali.

Volendo, potete pulire il display anche con il dentifricio, utile per rimuovere anche eventuali graffi. La prima cosa da fare è mettere un poco di dentifricio su un panno microfibra, per poi pulire il display. In alternativa, potete usare anche del bicarbonato di sodio.

In questo caso, non dovrete fare altro che mischiare il bicarbonato con l’acqua dentro un recipiente. Quando avrete ottenuto una pasta molto compatta, potrete applicarla sul panno microfibra e, poi, applicarla sul display fino a quando il graffio non andrà via.

Potete anche usare uno spazzolino con setole morbide per pulire l’autoparlante.