Sudan, l’annuncio della tv di Stato: fallito il tentativo di golpe

Lo hanno riferito le autorità locali questo martedì (21 settembre): i golpisti hanno cercato di impadronirsi dell’edificio dei media statali.

Sventato un tentativo di colpo di stato militare nel Sudan: lo hanno riferito le fonti governative locali questo martedì 21 settembre. Nel comunicato si legge che il piano reazionario è stato messo in atto da un gruppo di soldati e ufficiali, i quali hanno cercato di prendere il controllo dell’edificio dei media statali. Fallito il progetto sovversivo, i golpisti sono stati “immediatamente sospesi“.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2021