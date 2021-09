Terence Hill è Don Matteo per l’ultima volta, passa il testimone a un attore molto amato

L’attore Terence Hill in questi giorni sta girando la 13 esima stagione di Don Matteo che per lui sarà anche l’ultima

Terence Hill è pronto a dire addio ad uno dei suoi personaggi più amati in assoluto, Don Matteo. Per 13 anni l’attore ha interpretato questo prete gentile, amabile e con una vera ossessione per l’investigazione. Dopo tanti anni a vestire i panni di Don Matteo, l’attore è pronto a passare il testimone ad un’altro attore molto amato dal pubblico e un altro sex symbol.

LEGGI ANCHE>>>“Come un fiore che di mattino si apre”, Carolina Dallari con gli shorts inguinali, esplosiva ovunque: da perdere il fiato – FOTO

Terence Hill cede il suo ruolo di Don Matteo a Raoul Bova

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alfonso Signorini è crisi totale: la notizia che nessuno voleva leggere. I dettagli

Per 13 anni Terence Hill ha tenuto compagnia agli italiani su Rai 1 con le divertenti ed emozionanti avventure di Don Matteo. Il prete dolce e generoso che vuole aiutare tutti con la forza della fede. Lui insieme a Nino Frassica che interpreta il Maresciallo sono stati per anni un duo invincibile. Questo è l’ultimo anno che li vedremo insieme come prete e Maresciallo. Terence Hill non sarà più Don Matteo, al suo posto subentrerà niente meno di Raoul Bova. Gli occhi azzurri magnetici li ha anche Bova, il talento nel recitare anche e forse gli mancano un pò di anni di esperienza ma che importa questo cambiamento ci piace.

Certo dire addio a Don Matteo interpretato da Terence Hill non è facile. Per tutti Don Matteo sarà sempre e solamente lui. Anche il comune di Spoleto ha voluto salutare calorosamente l’attore per questi anni passati insieme. Infatti Don Matteo è stato girato a Spoleto. Ecco le parole del comune:”E un artista e un uomo di grande spessore, in cui convivono qualità umane e professionali notevoli. E stato un onore e un piacere per la città di Spoleto e gli spoletini averlo potuto conoscere e ammirare, scoprendo al contempo la sua umiltà e la sua disponibilità”.

Parole meravigliose e sentite. Anche Terence Hill sul suo profilo instagram ha condiviso una foto nei panni di Don Matteo salutando il pubblico:”22 anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie mille”. In molti hanno commentato il post:“Sei un signore, solo per aver usato sempre la stessa tonaca”, “Lascia la fiction? Noooo grazie Terence sei il mio preferito, senza di lui la fiction non ha senso, noo”., “La fine di un’era cato Terence grazie di questi 20 anni passati in tua compagnia”.

La fine di una era davvero, 20 anni a tener compagnia agli italiani e ora lascia spazio ad un prete più giovane. Un ruolo quello di Don Matteo che dopo i suoi film di farwest sembrava assurdo, invece con questo personaggio ha regalato emozioni indescrivibili. Ora l’attore vuole dedicare più tempo alla sua vita privata ed è giusto così dopo 22 anni, ma per gli amanti della serie non sarà facile abituarsi alla sua assenza.