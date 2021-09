Belen Rodriguez, la FOTO in lingerie impazza sul web: la “perfezione”

Belen Rodriguez in lingerie è uno spettacolo che il web ammira con profondo stupore: la foto diventa subito virale.

Ogni scatto, boom di interazioni sul web. Qual è il segreto di Belen Rodriguez? La modella e showgirl argentina infatti riesce a catturare l’attimo e questo rende le sue foto apprezzatissime. Non è solo questione di bellezza fisica ma un tripudio di emozioni ingestibili che la focosa latina riesce a far emergere ai suoi fans.

I milioni di followers – in continua crescita peraltro – sono sempre lì, in attesa dell’ultimo post. Shooting fotografici, progetti, impegni quotidiani e vita da mamma bis…insomma, seguire Belen nella sua vita non annoia mai. L’ultimo post ha registrato cifre da record in poco tempo, la modella infatti ha proposto uno scatto quasi senza veli.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Buccino il look da strada che fa sognare i fan, che sensualità – FOTO

Belen Rodriguez, la foto (quasi) senza veli è vietata ai minori

Per saperne di più, vai su Successivo