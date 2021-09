L’influencer Cristina Buccino ha condiviso su instagram una serie di foto mentre passeggia per la strada con un look incredibile

Cristina Buccino su instagram ha condiviso una serie di foto dove appare sexy in tenuta sportiva per le strade di Milano. Indossa un jeans senza tasche dove s’intravedono i fianchi dell’influencer, una camicia tagliata sull’addome e sneakers. Questo è il look da strada più sensuale di sempre. Accoglie così l’autunno la bella Buccino, con un look coperto ma sexy.

LEGGI ANCHE>>>Antonella Mosetti l’abito scollato ovunque lascia il web senza parole – FOTO

Cristina Buccino e lo spot d’amore con Francesco Monte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Federica Pellegrini, sotto il pigiama niente: il dettaglio bollente – FOTO

L’influencer Cristina Buccino ha condiviso su instagram lo spot che ha girato con il bel Francesco Monte per il profumo di Police. I due interpretano due amanti che si cercano disperatamente fino a trovarsi e si scambiano un bacio appassionante. Entrambi sembrano molto presi dalla storia dello spot, forse tra i due è scattata la scintilla. D’altronde in questi ultimi giorni si è parlato della fine della relazione di Monte con la sua Isabella De Candia. Sono stati insieme due anni ma a quanto pare la storia è finita definitivamente, anche se lui forse spera in un ritorno di fiamma. D’altra parte sui social i commenti sono taglienti nei suoi confronti. Lo ritengono un personaggio che vale poco e che fa scappare tutte le sue fidanzate perché sarebbe insopportabile.

Effettivamente se si da un’occhiata alla cronologia degli eventi, prima Teresanna conosciuta a Uomini e Donne e si sono lasciati. Poi Cecilia Rodriguez che dopo anni insieme lo ha lasciato per fidanzarsi con Ignazio Moser. Quest’ultima aveva anche rivelato che da tempo non stava bene con lui perché la privava di essere se stessa a e litigavano sempre. Ora anche Isabella sembra aver abbandonato la nave. Monte ha replicato alle critiche sostenendo che sono tutte falsità e che non c’è nulla di vero. Intanto però non si vedono più foto da coppia da molto tempo. Stessa cosa sembra essere successa alla bella Buccino. Dopo una serie di foto di coppia nelle stories di instagram di lei e Daniele Scardina, anche questa coppia sembra essere arrivata alla fine della loro storia.

A quanto pare è stata la Buccino a lasciare l’ex della Leotta perché lui non voleva una relazione seria. Dopo la delusione d’amore con la Leotta non ha intenzione il pugile di innamorarsi di nuovo. Invece la Buccino sì, cerca l’amore quello vero che magari sfoci in una bella famiglia. Forse con Monte potrebbe nascere questo tipo di amore? Staremo a vedere.