La bella showgirl Antonella Mosetti ha condiviso una foto su instagram dove indossa un abito scollato e fa sognare i fan

Antonella Mosetti su instagram è bellissima e sensuale con indosso un abito con ampi spacchi laterali sulle gambe e uno scollo da paura. Il web si divide a metà, c’è chi apprezza e chi rimane indignato. Alcuni commenti sotto alla foto sono positivi ma altri sono pesanti. Ad esempio un’utente scrive:”Troppo volgare questa donna vuole superare la figlia ma fate le mamme”.

Antonella Mosetti chiarisce una situazione riguardo a un suo ex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

La showgirl ha voluto chiarire su instagram una situazione che l’ha vista al centro dell’attenzione in questi giorni. A quanto pare la Mosetti avrebbe parlato del suo ex Aldo Montano che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è abituata a commentare le azioni dei concorrenti del GF Vip, avendolo lei fatto in passato ed essendo in qualche modo un opinionista. Dunque non poteva farsi sfuggire l’occasione di commentare la presenza del suo ex nel reality, si tratta dello schermidore Aldo Montano. Dopo la sorpresa fatta a Montano da parte del Grande Fratello Vip, di aver portato la sorella da lui nella casa, la Mosetti ha fatto il suo commento tagliente. In pratica la sorella di Montano lo ha elogiato come è giusto che sia, sostenendo che lui è una persona meravigliosa e piena d’amore.

La Mosetti udendo queste parole ha sentito l’esigenza di dire la sua e quindi ha scritto sui social:“Solo io so davvero chi sei..una persona “ora” meravigliosa! Anche merito mio”. Una frecciatina che non passa certo inosservata. In molti accusano la Mosetti di cercare solamente attenzione e di magari ottenere un invito da parte di Signorini ad entrare nella casa per chiarire con Montano. Ormai si sa che il copione ripetuto è questo. La showgirl però nelle stories oggi ha dichiarato di non cercare nessun invito ne richiesta da parte del programma. Giustificandosi dicendo che il suo commento è perfettamente lecito perché lei è abituata a commentare ogni concorrente del reality.E che in nessun modo voleva assumersi il merito della persona che è diventata Montano oggi, ma voleva puntualizzare che è anche grazie alla storia che ha avuto con lei per anni, che lo ha aiutato a crescere molto è diventato così.

In passato la Mosetti era già mamma e quindi secondo lei lo avrebbe fatto crescere su diversi aspetti. Per il momento la questione finisce qua in attesa della prossima puntata del reality, solo allora potremo vedere se le frecciatine della Mosetti hanno avuto un seguito oppure no.