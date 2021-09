Whatsapp: la funzionalità segreta che non sapevi di avere. Utile e rapidissima

Whatsapp: l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo si arricchisce di funzionalità sempre più utili e accattivanti. Scopriamole

Le applicazioni di messaggistica istantanea hanno sicuramente rivoluzionato la nostra vita, semplificandola in molteplici aspetti. Non si tratta solo di poter scambiare brevi messaggi di testo, ma anche la possibilità di essere connessi con gli altri ed divenire più esaurienti tramite la condivisione di file audio o video, immagini, comunicando anche informazioni sulla posizione geografica e realizzando conversazioni di gruppo.

Whatsapp è senza dubbio la regina indiscussa di questo genere di applicazioni e, per soddisfare gli utenti e cercare di contenere la concorrenza, viene aggiornata costantemente dai suoi sviluppatori. Fa parte del gruppo e colosso di rete sociale Facebook Inc. e ha sede a Menlo Park, in California. Scopriamo la funzionalità nascosta che non tutti sanno di avere e una novità in arrivo.

Whatsapp: un piccolo trucchetto che vi farà risparmiare tempo

Se anche voi usate tutti i giorni Whatsapp probabilmente vi farà comodo scoprire un piccolo trucchetto che in pochi conoscono ma che sicuramente vi farà risparmiare qualche secondo, un’agevolazione utilissima.

Siete tra quelli che scorrono il dito sullo schermo cercando il logo dell’app e cliccando, dunque, sull’icona per aprirla? Bene, da oggi potrete cambiare approccio poiché vi sveleremo il modo per far apparire il menù nascosto di WhatsApp. Come si fa?

Niente di più semplice. Tenete premuta l’icona come si fa comunemente per disinstallare l’applicazione. Prima che ciò avvenga, apparirà un menu a tendina in cui sono presenti tre comandi (Condividi, Informazioni e Disinstalla), le tre ultime conversazioni con cui avete interagito e infine la fotocamera. Il gioco è fatto.

Anche una novità in arrivo: presto presente un modo per accrescere la personalizzazione dell’app. In breve tempo, secondo gli esperti di WABetaInfo, sarà possibile creare i propri sticker direttamente su Whatsapp senza appoggiarsi ad applicazioni esterne. Ancora prematuro, però, sapere quando la funzionalità sarà disponibile per iOS o Android.