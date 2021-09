Julia Roberts: lo “sgambetto” di una famosa attrice italiana. Nessuno se lo aspettava

Julia Roberts contro Anna Valle. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 22 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta di ieri, 22 Settembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda il film cult con Julia Roberts e Richard Gere “Pretty Woman”. Rai Due ha messo in onda una puntata del telefilm “L’ispettore Coliandro” dal titolo “Il fantasma” con Giampaolo Morelli. L’attualità è di casa su Rai Tre con Federica Sciarelli e il suo programma storico “Chi l’ha visto?”.

Le reti Mediaset, invece, hanno proposto la miniserie “Luce dei tuoi occhi”, su Canale 5, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Su Italia 1 abbiamo potuto vedere il nuovo format all’insegna della comicità, “Honolulu”, con Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Rete Quattro ha trasmesso “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Ascolti tv del 22 Settembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 22 settembre 2021 è “Luce dei tuoi occhi ” con Anna Valle che ha interessato 3.231.000 spettatori pari al 15.8% di share.

Al secondo posto troviamo il film con Julia Roberts e Richard Gere “Pretty Woman” che, dopo tanti passaggi televisivi, non perde la presa. Segna 2.786.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “L’Ispettore Coliandro”– 2.115.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Rai3: “Chi l’ha Visto? ” – 1.923.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%.

Rete Quattro: “Zona Bianca ” – 701.000 spettatori con il 4% di share.

Italia 1: “Honolulu ” – 887.000 spettatori con il 4.7% di share.

Tv8 : “ X Factor ” – 411.000 spettatori con il 2.1% di share.

La7: “Hunting Hitler – Caccia a Hitler” – 276.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Nove: “Accordi & Disaccord” – 257.000 spettatori con l’1.2% di share.

Domani, 23 Settembre, vedremo su Rai Uno la prima puntata della fiction “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. “Lui è peggio di me” va in scena su Rai Tre con l’inedita coppia Marco Giallini e Giorgio Panariello. Ilary Blasi torna su Canale 5 con una nuova puntata di “Star in the star”.