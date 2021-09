Fatima Trotta ha postato uno scatto magnifico sui social network, mostrando ai suoi followers l’outfit scelto per la serata di ieri: pazzesca.

Fatima Trotta è una showgirl e conduttrice apprezzatissima dal pubblico italiano. Dopo aver partecipato alla trasmissione ‘I raccomandati’ e aver preso a ben 8 puntate della serie ‘Un posto al sole d’estate’, la svolta è arrivata nel 2008: la nativa di Napoli affiancò Gigi e Ross a ‘Made in Sud’.

Fatima sta lavorando al momento per ‘Honolulu’, show di varietà televisivo in cui affianca Francesco Mandelli. L’artista vanta buoni numeri anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 232mila followers. La 35enne, da qualche giorno, sta postando fotografie da sballo. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo ha mandato in visibilio i suoi followers.

Fatima Troppa, la gonna è troppo corta: gambe favolose

Fatima, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto in cui indossa un outfit spettacolare. La gonna è decisamente troppo corta e mette in risalto le sue gambe chilometriche e strepitose. “Il mio focus è molto chiaro”, ha scritto nella didascalia taggando anche il suo stilista, il suo parrucchiere e la sua truccatrice. I fan sono al settimo cielo: il post è davvero meraviglioso.

Il post, in meno di un’ora, ha già raccolto 8mila likes e tantissimi commenti. “Che gran f**a”, ha scritto un utente usando un linguaggio un po’ troppo colorito. “Sei una grande artista”, “Sei bella e brava”, “Simpatica e bella”: qualcuno ha invece deciso di complimentarsi con lei anche in virtù della sua performance in prima serata di ieri.

La Trotta non vanta soltanto una bellezza mozzafiato, ma anche una simpatia esagerata. Le sue gag a ‘Made in Sud’ sono rimaste nella storia.