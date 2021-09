Nonostante l’autunno sia arrivato da poco, le celebrities hanno deciso: è questo l’accessorio capelli del momento che non può mancare.

Ogni stagione si sa, ha il suo stile: non solo sull’abbigliamento ma anche gli accessori. Questi da sempre assolvono ad un’importante funzione, impreziosire gli outfit. Che siano bijoux o borse, cinture o cappelli…sicuramente gli accessori personalizzano i propri look e sono quelli che meglio ci contraddistinguono.

Abbiamo già avuto modo di osservare le proposte provenienti dalla principali maison di moda in materia di borse: grandi, piccole…colorate…insomma è possibile scegliere tra tantissimi modelli, in base agli utilizzi a cui saranno destinate. Ma per essere ancora più stilose c’è un accessorio capelli che renderà ancora più glamour la stagione autunnale. Ereditato dagli anni ’90:il cerchietto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meravigliosa dea”: Shaila Gatta, la scollatura estrema fa sognare il web. Curve incredibili – FOTO

Il cerchietto, dagli anni ’90 ai giorni nostri: le proposte delle celebrities

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un incanto”: Cecilia Rodriguez, la mise mozzafiato fa sognare tutti. Scollatura da capogiro – FOTO

Tutto è cominciato a fine agosto quando Jennifer Lopez nel suo stupendo – oggi iconico – outfit firmato Dolce&Gabbana ha fatto il giro del mondo. Tema floreale e pietre, una mise imponente che ha segnato un’epoca. L’artista per l’occasione propone un’acconciatura con capelli raccolti ed un cerchietto ricco di decorazioni, in uno stile squisitamente barocco che ha ammaliato le appassionate di moda.

Gli stilisti hanno sempre proposto questi cerchietti stilosi e sicuramente impegnativi, portando con sé quelle tracce sicule che li rendono semplicemente unici. Se invece volete degli accessori che presentino uno stile più soft e meno eccentrico, ci sono quelli proposti da Max Mara: la casa di moda ha impreziosito l’intera sfilata con i cerchietti.

La sua pagina ufficiale Instagram infatti in queste ore è in continuo aggiornamento con foto che ritraggono le modelle nei capi della nuova collezione – autunno/inverno 2021/22 – tutte con cerchietto. Sottili, bianchi o neri…sicuramente molto diversi rispetto alla proposta D&G.

Cerchietto piatto e largo, il modello indossato da Chiara Ferragni

Ancora diverso è lo stile presentato dalla regina delle influencer, Chiara Ferragni. Semplice, piatto e marrone questa è la proposta Céline. La casa di moda francese infatti opta per un modello sicuramente comodo, l’accessorio così assolve alla sua funzione principale senza dimenticare l’aspetto trendy.

Insomma, il cerchietto ha invaso letteralmente la moda del momento, persino le spose lo indossano nel giorno del fatidico “Sì”. Lo sa bene Miriam Leone, l’attrice siciliana infatti nel giorno delle sue nozze ha usato per il ricevimento un secondo abito ed il celeberrimo accessorio per capelli. La stessa scrive sui social: “@dior ha anche realizzato per me una corona che ho però indossato come “cerchietto” 🥰”.

Ereditato dagli anni ’90, appare oggi dalle forme più semplici per adattarsi a tutte le esigenze nella vita di tutti i giorni. Poi ci sono le alternative eccentriche per le occasioni più speciali.

Nato per tenere fermi i capelli, il cerchietto è diventato un vero e proprio must autunno-inverno 2021/2022. Semplice e sottile, piatto e largo o eccentrico, quale modello di cerchietto preferite?