Federica Panicucci, lo spacco centrale della gonna si apre: pura poesia – FOTO

Federica Panicucci, bellissima nel suo outfit bianco ottico seduce: si apre lo spacco centrale della gonna e si vede tutto.

Una bellezza che conquista anno dopo anno quella di Federica Panicucci, la conduttrice Mediaset apprezzatissima dal suo pubblico. Solita a postare del nuovo contenuto su Instagram, il suo essere molto social le permette di seguire i fans e soprattutto condividere con loro momenti della propria vita che si destreggiano tra numerosi impegni lavorativi e anche attimi tutti suoi. Proprio ad inizio mese la conduttrice aveva condiviso con i fans un momento epico, il taglio dei capelli.

Le nuovissime generazioni non lo sanno ma è proprio lei che negli anni ’90 portava una splendida chioma lunghissima diventata subito iconica. Oggi i capelli più corti del passato ma sicuramente bellissimi da ammirare.

Federica Panicucci, total white ed uno spacco che cede troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci sa bene come ammaliare il suo pubblico, le sue foto sono sempre una delizia per chiunque la guardi. Bellissima e col sorriso a 32 denti incanta tutti in una sequenza di scatti che la immortalano. I commenti dei fans sono i più disparati, in tanti vedono una bellezza che continua ad evolversi nel tempo, un’eleganza innata ed uno stile sempre impeccabile anche se lo spacco centrale che cede è puro Eros: l’occhio scende lì.

Bellissima nel suo tubino bianco con bottoni oro ed un’acconciatura bassa che le rende ancora più elegante. Il trucco rende il viso ancora più armonioso, anche se qualcuno critica la Panicucci di essere sempre truccata e preferirebbe uno scatto acqua e sapone, come quelli estivi in costume in cui più radiosa che mai viene baciata dal sole.

Un giorno fa la conduttrice ha svelato un suo segreto di bellezza, un trattamento per il viso dalle numerose proprietà grazie a delle sfere mirate per la zona delicata da trattare. “Si ma tu non ne hai bisogno sei bellissima già così” il commento tenerissimo di una fan alla propria beniamina.