Inter-Atalanta, le pagelle e il tabellino del big match andato in scena allo stadio San Siro di Milano.

L’Inter, in settimana, ha convinto tutti: i nerazzurri hanno superato con una prova mostruosa la Fiorentina di Italiano con un secondo tempo da urlo. Allo stadio San Siro arriva l’Atalanta di Gasperini: la formazione bergamasca ha singhiozzato in questo primo frangente di campionato ma nonostante ciò è sempre lì.

L’Inter, dopo appena 5 minuti, passa in vantaggio con un meraviglioso gol di Lautaro Martinez. Gli ospiti organizzano subito la reazione e pareggiano al 30esimo minuto con Malinovsky. La banda di Gasp ribalta addirittura il risultato con Toloi. Nella seconda frazione, la squadra di Inzaghi attacca a testa bassa e trova il nuovo pareggio con Dzeko. Il bosniaco ripaga tutti con l’ennesimo gol in queste prime partite. L’ex calciatore della Roma ha vissuto un avvio di campionato inimmaginabile. Finale pazzo a San Siro: Di Marco sbaglia il calcio di rigore stampando il tiro sulla traversa; sul ribaltamento di fronte, Piccoli trafigge Handanovic. Durante le esultanze della squadra e del popolo bergamasco, l’arbitro annulla tutto perché la sfera era uscita dal campo ad inizio azione.

Inter-Atalanta: pagelle e tabellino della sfida

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 5 (57′ Di Marco 5); Darmian 6 (57′ Dumfries 5.5), Barella 7, Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (57′ Vecino 6), Perisic 5.5; Dzeko 7.5, Lautaro 7. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 7, Demiral 6, Palomino 6; Zappacosta 6 (77′ Pasalic s.v), De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6; Pessina 5.5, Malinovskyi 7 (62′ Ilicic 6); Zapata 6 (63′ Piccoli 6.5). All. Gasperini

Reti: 5′ Martinez (I), 30′ Malinovsky (A), 38′ Toloi (A), 71′ Dzeko

Ammoniti: Malinovsky, Bastoni, Palomino, Zapata, Calhanoglu, Zappacosta

L’Inter, prima di sfidare il Sassuolo in campionato, giocherà in Champions League contro lo Shaktar Donetsk. L’Atalanta invece affronterà lo Young Boys in coppa e il Milan domenica prossima alle 20.45.