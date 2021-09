Anna Tatangelo stavolta riesce nell’impresa di sorprendere tutti gli utenti del web: si apre il bottone della camicia e fuoriesce il décolleté.

Periodo molto movimentato per la Tatangelo: la nativa di Sora sta lavorando per diversi programmi televisivi tra cui ‘All Together Now’ e ‘Scene da un matrimonio’ (andrà in onda la domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso). Come se non bastasse, dopo qualche mese in cui è stata single, Anna ha trovato un nuovo amore: si tratta di Livio Cori, rapper napoletano.

Nonostante questi giorni così pieni, la cantante e showgirl trova sempre il tempo per postare sui social network contenuti portentosi. Qualche istante fa, la classe 1987 ha mandato letteralmente in tilt Instagram postando un video in cui indossa una camicia totalmente sbottonata sul décolleté.

Anna Tatangelo, il bottone sul seno salta completamente: tutto fuori

