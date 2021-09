“Sei più bella del triplete”. Chiara Carcano: altro che fashion week! A Milano lo spettacolo è altrove – FOTO

Chiara Carcano. La bellissima postina di “C’è posta per te” è anche un’apprezzata influencer. Le ultime foto su Instagram mandano in delirio i suoi fan: stupenda

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere ed apprezzare Chiara Carcano quando, nel 2018, è entrata a far parte del cast del longevo e famosissimo programma di Maria De Filippi, “C’è Posta per te”. La giovane, classe 1991, ricopre il ruolo di postina, recapitando agli ospiti della trasmissione le misteriose lettere che li metteranno in contatto con qualcuno d’importante della loro vita, che desidera lasciare un messaggio o riallacciare un rapporto.

Eppure la Carcano aveva già un fiorente curriculum alle spalle. Si è laureata nel 2013 in Economia Aziendale, specializzandosi successivamente in Marketing e Management con il massimo dei voti. Mediaset è sempre stata la sua casa. Ha esordito su Canale 5 con “Grand Hotel Chiambretti” per poi spaziare in diversi progetti tra Italia 1 e Rete 4.

Chiara Carcano: la postina fa faville dagli spalti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Dovranno passare ancora parecchie settimane prima di rivedere la bella Chiara Carcano a “C’è posta per te”. Il programma cult di Canale 5 alzerà il sipario su una nuova edizione dal prossimo gennaio 2022 per poi concludersi a marzo. L’appuntamento è dunque segnato ogni per ogni sabato sera dell’inverno che ci aspetta.

La modella e personaggio televisivo non farà mancare, però, la presenza ai fan che le sono affezionatissimi. Su Mediaset Infinity è possibile rivedere tutte le puntate di “Chef save the food”, trasmissione che ha condotto insieme a Marco Ferri. Il cibo è assolutamente protagonista ma con un’accezione in più: la sensibilizzazione nei confronti del risparmio alimentare contro lo spreco.

Inoltre, Chiara Carcano è super attiva sui suoi canali social. Su Instagram sfiora al momento 500mila utenti che seguono giornalmente tutte le sua novità, sia nell’ambito lavorativo, sia nella sfera personale.

Gli ultimi scatti la ritraggono a Milano. Nel capoluogo lombardo è attualmente in corso la prestigiosa Fashion Week, serie di sfilate dedicate alle ultime collezioni dei brand più prestigiosi. Chiara non è di certo mancata, tuttavia è un altro evento che ha catturato l’attenzione della simpatica “postina”.

Si tratta della partita di Seria A Inter – Atalanta, giocata ieri e finita con un pareggio di 2 a 2. Chiara Carcano, interista, non poteva mancare al big match e si è goduta lo spettacolo da bordo campo.

Indossava comodi jeans scuri e un t-shirt colorata (seconda maglia ufficiale della squadra milanese). Con lei c’era Edoardo Bastagli, suo compagno, imprenditore e direttore generale della società A Moda.

I tifosi interisti si sono scatenati a commentare le immagini sul profilo della Carcano. “Sei più bella del triplete” – scrive qualcuno, estasiato dalla sua avvenenza fuori scala.