“Siamo con te”. Dayane Mello, l’abuso subito in diretta televisiva non deve rimanere impunito. Le novità – FOTO

Dayane Mello. Preoccupante e assolutamente orribile la situazione che sta vivendo la modella, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, impegnata in un altro reality in Brasile

Una situazione davvero infernale è quella che sta vivendo la modella brasiliana Dayane Mello, impegnata nel proprio paese d’origine in un reality dal titolo “A Fazenda”, simile nel format al nostro “La Fattoria”.

La Mello è nota in Italia per aver partecipato a una serie di programmi televisivi molto graditi al pubblico, tra gli ultimi anche il “Grande Fratello Vip” (quinta edizione), “L’Isola dei famosi” e “Pechino Express”. Ciò che le è accaduto negli ultimi giorni in diretta è sconcertante e inaudito.

Dayane Mello. La produzione del programma “A Fazenda” ha finalmente preso provvedimenti

Dayane Mello è stata ripetutamente oggetto di attenzioni non gradite da parte di un altro concorrente, il cantante Nego Do Borrel, che l’ha molestata a più riprese (sia dal punto di vista fisico che psicologico), arrivando a toccarla e baciarla mentre stava dormendo nel suo letto.

Inoltre, approfittando di un momento di debolezza in cui tutti i concorrenti del reality avevano alzato un po’ il gomito, Nego Do Borrel ha messo in atto nei confronti della Mello un vero e proprio tentativo di stupro, senza giri di parole.

Una scena tanto disgustosa e terribile, quanto preoccupante per la modella brasiliana. Quello che ha destato maggior sgomento da parte del pubblico è che ci sia voluto così tanto da parte della produzione per prendere provvedimenti. É infatti giunta notizia che il molestatore è stato squalificato dalla gara.

I fan chiedono a gran voce che questa non sia l’unica preoccupazione per Nego Do Borrel, e che siano intraprese anche azioni legali. Non deve passare il messaggio che simili atteggiamenti possano essere impuniti.

Nel frattempo, dall’Italia, si è levata grande solidarietà nei confronti di Dayane Mello. I fan le scrivono: “Siamo con te”. Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, amiche ed ex concorrenti del “Grande Fratello Vip”, si dicono giustamente indignate. L’attrice messinese ha detto: “Un individuo che approfitta delle precarie condizioni di una donna palesemente ubriaca come lo definite voi? Io stro*** (e sono fin troppo educata). Sono schifata, ma soprattutto molto preoccupata“.

L’influencer italo persiana fa eco: “Siamo arrivati a parlare di stupro? Non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei”.

Chi gestisce il profilo di Dayane Mello mentre lei ancora si trova occupata ad “A Fazenza”, approfitta della portata mediatica della situazione per lanciare un messaggio a tutte le donne: “Ora dobbiamo chiedere che sia fatta giustizia qui, non solo per Day, ma per ogni altra donna che è stata abusata. Ogni 8 minuti una donna subisce abusi in Brasile. Donne, non tacete! Alzate la voce, denunciate, invocate giustizia”.