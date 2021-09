“Una magia di Madre Natura”, Lucia Javorcekova passerella travolgente in acqua. Curve e forme ovunque: bikini “divorato” – FOTO

La supermodella, Lucia Javorcekova infiamma il popolo di Instagram con un servizio fotografico da arresto cardiaco: sirena del mare in azione.

Stavolta Lucia Javorcekova è stata davvero fenomenale, meritando ampiamente l’etichetta di regina assoluta tra le bellezze di questo periodo, a livello internazionale.

La supermodella uscita allo scoperto in Italia con la partecipazione al concorso di bellezza “Escile” insieme a Marika Fruscio ormai non fa più notizia. Il sogno di tutti i suoi fan si realizza ogni volta nel momento in cui si rende protagonista sotto i riflettori.

Il suo profilo personale Instagram, condito di ben oltre 2 milioni di followers è ricco di foto e videoclip dove vige la “prepotenza” di un capolavoro di Madre Natura. Non a caso siamo di fronte ad una bellezza al naturale, che lascia poco spazio alle parole.

A giudicare dalle apparenze, la diva preferisce i silenzi a mille dediche e parole. Lucia sa essere concreta come poche altre, dimostrando di essere una spanna superiore alle altre

Lucia Javorcekova, sirena d’acqua incandescente: una serie di FOTO solo per cuori forti

