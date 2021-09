Viky Varga alla Milan fashion week è bellissima, l’abito con lo spacco è spaziale – FOTO

La bella modella Viktoria Varga ha condiviso il suo outfit della Milan fashion week per Philipp Plein, lascia senza fiato

La modella e futura moglie di Graziano Pellè è bellissima e sensuale alla Milan fashion week. Ha condiviso alcuni scatti della sfilata di Philipp Plein ed è semplicemente magnifica con indosso un abito nero con spacco generoso. In questi giorni di moda sfrenata a Milano, la Varga ha condiviso moltissimi outfit incantevoli che su di lei sono divini. Indubbiamente è stata una delle protagoniste della settimana della moda.

LEGGI ANCHE>>>Luca Morisi: chi è l’ex braccio destro di Salvini e inventore della “Bestia”

Viktoria Varga una vita perfetta tra moda e amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “L’eleganza è donna” Monica Bertini, décolleté da serie A: i fan in tilt – FOTO

Viky Varga è fortunata in amore e nella carriera. La modella ungherese viene chiamata sempre agli eventi più importanti che riguardano la moda. In questi giorni si è tenuta la settimana della moda a Milano, e lei ovviamente ha partecipato sfoggiando abiti da sogno con la sua bellezza semplice dell’est ma accattivante. L’influencer è fortunata sul lavoro, su instagram ha 597 mila followers che le danno la possibilità di ottenere molti lavori pagati di sponsorizzazioni. Inoltre lavora come modella per diversi brand noti. In passato ha sfilato per Calzedonia e altri noti marchi.

La Varga è molto fortunata anche in amore, da 6 anni infatti fa coppia fissa con il calciatore pugliese Graziano Pellè. Lui l’ha contattata su facebook la prima volta, e lei inizialmente non gli dava molta attenzione. Poi però qualcosa è cambiato e la bella ungherese ha deciso di dargli un opportunità. Così lui è volato dall’Italia all’Ungheria per prendere un caffè con lei e conoscerla, subito dopo è tornato a casa sua. La Varga a quel punto ha capito che faceva sul serio e da lì è iniziata la loro bellissima storia d’amore. Hanno 10 anni di differenza ma poco importa quando c’è l’amore, quello vero e sincero.

Un anno fa è arrivata anche una romanticissima proposta di matrimonio fatta in cima al lussuoso albergo a Dubai Burj Khalifa. Le nozze ancora non sono state fissate, il motivo probabilmente è dovuto alla pandemia. Moltissime coppie vip hanno deciso di rimandare a tempi migliori per godersi a pieno il magico giorno del matrimonio, senza preoccuparsi di poter contrarre il coronavirus.