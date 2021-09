Un colpo di scena eclatante sorprende la capitale dell’amore: il ritorno a Parigi di Chiara Ferragni si trasforma presto in una promessa di lussurioso anticonformismo.

Dopo due anni l’imprenditrice digitale di origini cremonesi, conosciuta ormai in tutto il globo, la meravigliosa Chiara Ferragni torna finalmente con entusiasmo nella Ville Lumière con il fine di stupire stavolta con maggior impeto, rispetto al passato, i suoi ammiratori in Mondovisione.

Confermato l’inatteso progetto riguardante la nuova serie televisiva di “The Ferragnez“, prevista sulle scene a partire dal prossimo dicembre 2021, Chiara e Fedez sembrano aver trovato il giusto equilibrio per godere al meglio delle emozionanti e continue novità che stanno travolgendo in queste ultime settimane la loro vita professionale. Nel frattempo, però, la fashion blogger darà dimostrazione di un lussurioso tocco di stile, impossibile da passare inosservato.

“Aspetto i commenti delle madri indignate” Chiara Ferragni fuori i capez**li dorati in giro per Parigi – FOTO

PER VEDERE CHIARA FERRAGNI “CAPEZ**LI DORATI A PARIGI”, VAI SU SUCCESSIVO.