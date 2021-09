Champions League, Juventus-Chelsea: anticipazioni e probabili formazioni

All’Allianz Stadium si terrà questa sera l’importante match di Champions League che vede protagoniste la Juventus e il Chelsea.

Attesa, trepidazione e forti emozioni. I tifosi della Juventus sono pronti per il big match di Champions League in cui la Juventus affronterà il Chelsea, campione d’Europa. Il club inglese è famoso per il suo eccellente attacco rinforzato ulteriormente quest’anno con l’ingresso di Lukaku, ingresso estivo chiuso con un accordo di 115 milioni di euro e la durata del contratto dell’attaccante, ex interista, fino al 2026.

L’importante sfida andrà il scena in questa seconda giornata del gruppo H, stasera alle 21 presso l’Allianz Stadium. La Vecchia Signora si sta preparando per affrontare l’incontro e risalire la china in questo difficile inizio di stagione. Dall’addio repentino di Ronaldo al recente scandalo di plusvalenze illecite, alle difficoltà sul campo, i bianconeri dopo aver portato a casa la vittoria contro la Sampdoria in campionato si stanno riprendendo. Sconfitta invece la rosa di Tuchel, battuta dal Manchester City nell’ultima partita giocata in casa.

Champions League: Juventus in campo contro il Chelsea

Forti emozioni questa sera per la Juventus, pronta ad affrontare il Chelsea per la seconda giornata di Champions League. Massimiliano Allegri tuttavia non potrà contare su Alvaro Morata e Paulo Dybala, a cui si è aggiunta in queste ore anche l’assenza di Ramsey, e dovrà studiare una formazione all’altezza della complicata sfida. Entrambe le squadre hanno già incassato tre punti nella prima giornata dei gironi, con la Juventus vincitrice contro il Malmo e il Chelsea che ha sconfitto lo Zenit.

Per quanto riguarda le probabili formazioni in campo per la Juventus (4-4-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. Mentre per il Chelsea (3-4-2-1) Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Chalobah, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku.

Le due squadre monopolizzeranno l’attenzione questa sera allo stadio di Torino, ricordando i tempi in cui si erano sfidate. L’ultima partita in cui si sono affrontante risale ai gironi di UEFA Champions League 2012/13, gara in cui i bianconeri hanno conquistato ben quattro reti uscendone vincitori.

Il big match di questa sera sarà trasmesso alle 21 in esclusiva su Prime Video.