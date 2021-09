Jessica Melena al volante e leopardata, che sensualità fa sudare – FOTO

La bella moglie di Ciro Immobile ha condiviso una foto su instagram mentre è alla guida con indosso una tuta leopardata

Jessica Melena è aggressiva e sensuale su instagram nel suo ultimo scatto che la ritrae in macchina mentre guida con indosso una tuta leopardata davvero sensuale. Nella didascalia scrive:”Jessica al volante…continuate voi la frase mi raccomando siate carini”. Risponde Er faina che scrive:“Bonifico al carrozziere all’istante”. Commenta anche il fratello della Melena che non sembra fidarsi, “Scendo e chiamo un taxi”.

LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando lo shooting fotografico in body è da star male, che sensualità – FOTO

Jessica Melena mamma premurosa e influencer magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Queen”: Nabiha Akkari, lo sguardo intenso fa strage di cuori. Fascino irresistibile, fan in tilt – FOTO

La moglie di Ciro Immobile è una mamma magnifica per i loro tre figli, le più grandi Michela e Giorgia hanno ricominciato da poco la scuola e mamma Jessica ha ripreso ad aiutarle nei compiti. Lei si occupa della casa e dei bambini e inoltre ha un’attività che le frutta molto sui social. Ha ben 1 milione di followers su instagram e viene chiamata da molti brand per sponsorizzare prodotti tra abiti e gioielli. Ad esempio recentemente ha fatto una collaborazione con il noto marchio di gioielli Stroili Oro, per pubblicizzare gli orologi del marchio. Stessa cosa per un marchio di borse a Roma, Campo Marzio Roma. Sta collaborando anche con Yamamay per i pigiami, per lei e i suoi figli.

Su intagram nella bio ha proprio una sezione dedicata alle collaborazioni dove c’è scritto:”Per collaborazioni contattare la sua agente”. Essere la moglie di un noto calciatore come Ciro Immobile da moltissima rilevanza e fa sì che l’attenzione sia concentrata anche sulla famiglia. La Melena condivide spesso la sua quotidianità su instagram e questo la espone molto anche però agli haters che non sono pochi. Condivide spesso messaggi sprezzanti con insulti che riceve e minacce di morte, persone che le augurano ogni male a lei e alla sua famiglia. Qualche giorno fa la Melena si è sfogata nelle stories instagram riguardo proprio a questo. Ha mostrato la sua indignazione e il suo disappunto nel leggere determinati commenti, specialmente sui suoi figli. I bambini non si toccano e questo è un pessimo esempio di comunicazione sui social.

Molti haters la detestano perché a loro dire fa la bella vita alle spalle del marito, ma quante donne scelgono di fare le mamme e le casalinghe anche non essendo sposate con calciatori? Questi haters sembrano più che altro invidiare tutto questo. Tuttavia questi commenti sono pericolosi perché vanno a minare la salute mentale delle persone e andrebbero quindi segnalati e rimossi dai social.